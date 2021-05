Loki serie TV: uscita anticipata, lo conferma Tom Hiddleston

Loki: la serie TV dedicata al personaggio Marvel uscirà in streaming su Disney+ con due giorni di anticipo

Nonostante fosse uno degli antagonisti, Loki è stato uno dei personaggi più amati della serie Avangers della Marvel grazie alla sua ironia e un'anima tormentata tra il desiderio di vendetta e l'amore per il fratello Thor. Già da tempo sappiamo che Loki avrà una propria serie TV dedicata in streaming su Disney+ ma oggi è arrivata la notizia che la data di uscita in Italia è stata anticipata dall'11 al 9 giugno 2021. L'annuncio è stato fatto da Tom Hiddleston, che intepreta il dio dell'inganno nei film e nella serie TV, con un simpatico trailer che si contrappone a quelli in stile Marvel a cui i fan erano abituati.

"Mi spiace interrompere - afferma l'attore - è solo che ho notato che in questi lunghi montaggi sui supereroi Loki tende a essere lasciato un po' in disparte. Eppure non c'è dubbio che anche lui sia piuttosto eroico, scaltro e affascinante. Potrei continuare, ma magari... perché non dimostrarvelo e basta? I mercoledì sono i nuovi venerdì". Dopo l'annuncio la grafica aggiorna la data di uscita della serie TV, che come detto sarà il 9 giugno 2021.

