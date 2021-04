Lol-Chi ride è fuori, vincitore: ecco chi ha vinto il premio da 100mila euro

Lol - Chi ride è fuori, il vincitore è Ciro dei The Jackal

Il vincitore della prima edizione del comedy show di Amazon Prime Video è Ciro Priello, uno dei componenti del gruppo comico napoletano "The Jackal". Il divertentissimo programma è giunto al suo epilogo con gli ultimi due episodi andati in onda l'8 aprile. Alla conduzione del gioco Fedez e Mara Maionchi.

Dieci i concorrenti che si sono sfidati: Lillo, Elio, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Luca Ravenna, Pintus, Ciro dei The Jackal, Fru, Michela Giraud.

Le regole base del gioco prevedevano l'ammonizione alla prima risata, l'espulsione con la seconda risata. Il duello finale ha visto i The Jackal contro Katia Follesa. Un vero testa a testa durato ben sei ore, al termine delle quali è stata decretata la vittoria del gruppo comico napoletano.

Il momento più difficile secondo Ciro è stata "l’esibizione di Elio quando sulla musica di Braccio di Ferro si è limitato a suonare solo due note, un numero che non ti aspetti minimamente". "Spesso, per di più da addetto ai lavori, capisci quando un comico comincia a costruire una battuta - ha spiegato il comico Al Corriere della Sera - Elio invece ha preso una gag, l’ha smontata, è uscito dagli schemi e l’ha rimontata in modo geniale. In quel momento dentro di me è esploso un polmone".

Lol - Chi ride è fuori, Ciro Priello ha vinto il premio da 100mila euro

Al momento della proclamazione, il comico è stato travolto dall'abbraccio degli amici Fru e Frank Matano. Tutti i concorrenti hanno fatto un lunghissimo applauso. Ciro Priello dei The Jackal ha ricevuto un super assegno da 100.000 euro da devolvere in beneficenza.

L'attore ha deciso di devolvere il premio ad Action Aid, l'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta contro la povertà. The Jackal ha già collaborato in passato con l'associazione per diverse campagne di sensibilizzazione. "Voglio devolvere questa somma ad Action Aid, una onlus che conosciamo da tempo - ha dichiarato il giovane - noi The Jackal abbiamo collaborato molto con loro".

Chi è Ciro Priello dei The Jackal: vincitore di Lol - Chi ride è fuori

Ciro Priello è il nome d'arte di Ciro Capriello. E' uno dei componenti del gruppo comico napoletano dei The Jackal. Il giovane ha la passione per la danza e desidera diventare ballerino. Fra i suoi progetti c'è anche la recitazione. Con i The Jackal ha dato vita a numerosi show, fra i quale compare "Tanto non uscivo lo stesso" visibile su Raiplay. Ciro è stato anche protagonista al cinema con "Addio fottuti musi verdi", il primo film The Jackal, "Ci devo pensare" e "Gatta Cenerentola".

Il gruppo è impegnato anche in una serie che uscirà prossimamente su Netflix, "Generazione 56k".