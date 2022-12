Luca Zingaretti, poesia a Luisa Ranieri. Il titolo: "La mattina che me svejo"

Romantica dedica social



Dopo dieci anni di matrimonio Luca Zingaretti continua a sorprendere sua moglie, Luisa Ranieri. E lo ha fatto in una giornata speciale come il suo compleanno. Pochi giorni fa l'attrice ha compiuto 49 anni e il compagno non le fa mancare una romantica dedica social. Su Instagram Zingaretti pubblica alcune loro foto e le dedica una poesia romanesca.

"La mattina che me svejo è il titolo" e parla di un uomo che ha occhi solo per la sua donna e che non può vivere senza di lei. Proprio come lui. "La mattina che me svejo E nun te trovo accanto, Me sento tutto strano Me manchi proprio tanto. Sarà che la mattina, Appena apro l'occhi, C'ho voglia de sentitte, Bisogna che me tocchi. Perché quanno me giro E trovo il tuo calore, Er mondo me soride, Se riempie de colore. Sarà quel tuo soriso, Sarà la tua bellezza, L'occhio tuo che me brilla Me da na contentezza! E allora me domando, Sapendo la fortuna, Che vojo nella vita? Non sto a cercà la luna: La donna tanto amata, Che s'abbraccia a me silente E nun vojo niente altro Nun vojo sapè gnente". Un testo romantico e profondo per sottolineare e dire al mondo intero tutto il suo amore per Luida Ranieri.