Madonna, la paura degli amici: "Rischia di fare la fine di Michael Jackson"

Madonna, gli amici temono che possa fare la fine di Michael Jackson. "Ha esagerato per competere con Taylor Swift e Pink"

Madonna fa preoccupare gli amici e le persone più vicine. La paura di molti tra l'altro è che una volta tornata in forma, possa riprendere ad allenarsi in maniera forsennata in vista del suo tour mondiale (che sarebbe dovuto partire il 14 luglio con data a Milano nel mese di novembre): “Vuole competere con cantanti più giovani come Taylor Swift e Pink”. Da qui la preoccupazione di alcuni amici: “Se continua così farà la fine di Michael Jackson”

Madonna, il tour mondiale e il ricovero in terapia intensiva

Sembra infatti che la 64enne regina del pop si allenasse 12 ore al giorno per le sue 84 date, ignorando i segnali del proprio corpo, a partire dall’infezione batterica che l’aveva colpita.

Nei giorni scorsi Madonna era quindi stata ricoverata (il 24 giugno) finendo in terapia intensiva. Poi, dopo esserne uscita e aver avuto l'ok per le dimissioni dall'ospedale, le cose a casa sono state complicato tanto da vomitare e da non riuscire ad alzarsi dal letto. “Se continua così farà la fine di Michael Jackson”, hanno raccontato alcuni amici al Sun. “Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi”.

E ancora: “Era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l’avevano incoraggiata ad andare più cauta e a riposarsi a causa del programma estenuante che aveva davanti a sé. Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati”.

E ora? "Ha rifiutato la proposta di ridurre il tour e non appena avrà riacquistato le forze, intende fare il maggior numero possibile di date. La sua condizione è completamente curabile ed è seguita da un gruppo di medici per potenziare il sistema immunitario. Tornerà, ne sono sicuro al cento per cento”, raccontano al Sun.

