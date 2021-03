Ares Gate, Giletti incalza Manuela Arcuri: "Garko? Una copertura studiata"

Ares Gate, Manuela Arcuri è stata incalzata a Giletti e Cecchi Paone sui sistemi dell'agenzia che prevedevano storie confezionate per appassionare il pubblico

Il coming out di Gabriel Garko ha creato un effetto a catena e all'esplosione del cosiddetto scandalo Ares Gate. Dopo l'attore anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, hanno cavalcato l'onda dello scandalo Ares per raccontare la loro storia. L'agenzia di Alberto Tarallo sostanzialmente creare relazioni fittizie e confenzionate ad hoc tra i suoi clienti per creare gossip e ulteriore visibilità.

Ares Gate, Manuela Arcuri sotto attacco a Non è l'Arena: "Storia con Garko confezionata ad hoc per coprirne l'omosessualià"

Anche Manuela Arcuri faceva parte della scuderia di Tarallo ed era molto vicina al produttore Teo Losito, recentemente morto suicida. Durante l'ultima puntata di Non è l'Arena il conduttore Massimo Giletti ha voluto approfondire i rapporti dell'attrice con la Ares e soprattutto i sistemi per creare popolarità: "Ma è normale in fondo che i grandi gruppi creino storie anche finte per vendere un prodotto, no?".

Alla domanda ha risposto Cecchi Paone, ospite del salotto di La7, menzionando il celebre addetto stampa Enrico Lucherini: "Ha insegnato il mestiere a tutti i press agent, ma nelle sue storie c'era sempre una chiave umoristica, allegra, fresca. Non è mai successo nulla di morboso né conseguenze come queste. Qua invece mi pare che tutti i giovani che hanno avuto successo con la Ares erano omosessuali da coprire, e questo se è vero non è un bel sistema".

Alla fine Manuela Arcuri ha risposto alla provocazione: "Non è vero, solo due". "Ci sono due storie, Garko e Massimiliano Morra - ha poi confermato Giletti - peraltro Morra ha querelato assolutamente". Cecchi Paone infine ha continuato il suo attacco all'attrice: "Venivate indotti a nascondere le vostre vere propensioni sessuali e fingere di avere storie con persone con cui non potevate stare. Garko è stato un tuo finto fidanzato, Eva Grimaldi oggi si è sposata con una donna e prima nascondeva fidanzati che non aveva".