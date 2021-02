Maria De Filippi: Roberto-Patrizia, segnalazione a sorpresa a Uomini e Donne

Maria De Filippi legge la segnalazione su Roberto a Uomini e Donne: "Ti hanno visto baciare un'altra". Polemica sulle uscite del cavaliere che sta corteggiando Patrizia. Vediamo cos'è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi legge la segnalazione su Roberto: "Ti hanno visto baciare un'altra"

Roberto e Patrizia restano sotto i riflettori del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama si stanno conoscendo anche se per adesso non vogliono neppure precludersi la possibilità di conoscere altre persone. "Arrivo da due esperienze non proprio positive e mi ha dato fastidio che Patrizia abbia chiesto il numero di Alessandro. Quindi le ho detto di non precluderci la possibilità di conoscere altre persone, ma con sincerità”, ha detto Roberto. Ma al programma è arrivata una segnalazione su di lui. E Maria De Filippi ha spiegato: “Ieri, è arrivata una telefonata di una segnalazione secondo cui tu, domenica scorsa, potresti essere stato con una ragazza con lei ci sarebbero stati baci e abbracci. Noi abbiamo cercato questa ragazza che si è detta disposta a parlare con Gianni Sperti, ma vuole restare anonima".

Patrizia non ha preso bene la segnalazione che ha letto Maria De Filippi nel corso di Uomini e Donne. "Mi hai fatto un processo alle intenzioni e poi mi siedo qui e devo sentire questa segnalazione“, ha detto a Roberto.