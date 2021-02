Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti: "Ecco perché ho divorziato"

Marica Pellegrinelli racconta a "F" i motivi della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti. Il nodo cruciale era la solitudine

Marica Pellegrinelli è tornata a parlare del divorzio da Eros Ramazzotti in una intervista rilasciata al settimanale "F". La modella ha parlato del rapporto decennale con il cantante, che ha portato alla nascita dei figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, soffermandosi sui motivi della rottura. "Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. - ha raccontato - Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaella? E' stata cercata per amore".

La Pellegrinelli ha ammesso che prima di conoscere Ramazzotti pensava soprattutto al lavoro ma poi "mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni".

Marica Pellegrinelli: "Ero sempre sola con i figli"

Curiosamente sembra sia stata proprio la professione di cantante a portare alla rottura tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti: "Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. - ha svelato - Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio".

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzoti si sono separati nel giugno del 2019. Lo scorso dicembre si vociferava di un possibile riavvicinamento tra i due ma alla fine la modella ha ufficializzato la relazione con l'imprenditore Charley Vezza. Per quanto riguarda Eros Ramazzotti, invece, al momento non si parla di nessun flirt.