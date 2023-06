Morgan e l'incontro con Asia Argento: "Stava limonando con Grignani"

Morgan a Muschio Selvaggio da Fedez

Morgan è stato protagonista a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra: tanti gli aneddoti e ricordi sulle sua carriera. A partire dalla vittoria dei Bluvertigo agli Mtv Europe Music Awards: "Quella festa fu mitologica. Ero fuori già da molto prima di salire su quel c... di palco. Alla fine ho detto Dante, sbagliando, perché era tutto il giorno che bevevamo nel backstage con Zucchero, le Spice Girls e i Rem. Mi ero trovato ubriaco".

Morgan e l'incontro con Asia Argento

Quella sera Morgan incontra quella che sarebbe poi diventata la sua futura compagna, Asia Argento: "Andiamo all'Hollywood e mi dicono: 'C'è Asia Argento'. Dov'è, fatemela vedere… per me era un must. Però, mi dicono, limona con Grignani!". Morgan ha spiegato che in quel momento non temeva nessun tipo di concorrenza: "In quelle condizioni potevo combattere con King Kong. Non mi ricordo se li ho visti insieme, ma la notizia era che Asia era più fuori di me e lei non si ricorda che io sono andato là. Un oblio totale".