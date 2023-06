Morto il papà di Nesli e Fabri Fibra. Ma i due fratelli non si parlano da anni

Morto il padre di Nesli e Fabri Fibra: il post commosso su Instagram

Lutto per Nesli e Fabri Fibra, i due rapper fratelli, ma separati nell'arte e nella vita. È morto il loro padre, Ivaldo Tarducci, 96 anni, titolare di un negozio di abbigliamento a Senigallia, nelle Marche. "Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio": ad annunciare la scomparsa è stato Francesco Tarducci - questo il vero nome di Nesli - in un post commosso sulla sua pagina Instagram a corredo di una foto con il padre dai colori tenui color seppia.

Nessun commento è arrivato, al momento, da Fabri Fibra, che con suo fratello e il resto della famiglia non ha buoni rapporti da tempo. Il rancore tra i due artisti sembra avere radici lontane legate proprio agli esordi della carriera di entrambi, con Nesli che si percepiva come eterno secondo mentre Fibra volava in classifica, allungando il divario e allontanando l'idea di una carriera musicale di coppia - cosa auspicata da Nesli.