Moses J Moseley, trovato morto uno dei volti simbolo di The Walking Dead

THe Walking Dead, trovato morto l'attore Moses J Moseley, interprete di uno degli zombie domestici di Michonne

Lutto per tutti fan della serie The Walking Dead. L'attore Moses J Moseley, che ha intepretato uno degli zombie addomesticati di Miconne (Danai Gurira) dal 2012 al 2015, è stato trovato morto la scorsa settimana nell'area del ponte di Hudson a Stockbridge, in Georgia. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa del 31enne il 23 gennaio. Attualente sono in corso le indagini per confermare la causa della morte. L'annuncio del ritrovamento del corpo è stato dato dalla sua portavoce Tabatha Minchew che a TheWrap ha dichiarato: "Non era solo un cliente per me. Eravamo migliori amici da 10 anni. Era al mio matrimonio. Tutti quelli che l'hanno incontrato lo amavano, nessuno ha mai avuto niente di negativo da dire su di lui. Quando era in giro tutti erano così felici. Ha reso tutti così felici, stiamo cercando di pensare a questo in un momento così triste".

Moses J Moseley era nato a Aiken, in Carolina del Sud, e nella sua carriera ha partecipato con un ruolo minore in The Hunger Games: Catching Fire, al film Joyful Noise nel 2012 e l'anno successivo in The Internhip prima di approdare nel ruolo dello zombie Mike in 6 episodi di The Walking Dead. In seguito è stato scelto come protagonista nella commedia horror Attack of the Southern Fried Zombies. L'attore Jeremy Palko, che ha interpretato Andy nella serie ispirato al fumetto, ha ricordato il collega in un tweet: "Il cuore spezzato nel sentire della morte di @MosesMoseley Solo un essere umano assolutamente gentile e meraviglioso Ci mancherà il mio amico. #TWDFamily."

Heartbroken to hear of the passing of @MosesMoseley Just an absolute kind and wonderful human being 💔 You will be missed my friend. #TWDFamily pic.twitter.com/hZI0LvbmVZ — Jeremy Palko (@JeremyPalko) January 31, 2022

