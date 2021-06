Musica, Sangiovanni re di Spotify: staccati i Maneskin. Classifica

Sangiovanni e la sua Malibù volano su Spotify Italia. Il finalista di "Amici di Maria De Filippi" è al primo posto della classifica con oltre sei milioni di ascolti negli ultimi sette giorni. Un primato straordinario se consideriamo che i secondi in classifica, i Maneskin vincitori dell'ultima edizione di Sanremo e, appena poche settimane fa, dell'Eurovision Song Contest 2021, con "Zitti e buoni", si fermano ben tre milioni di click piu' in basso.

Aka 7even sul podio dietro Sangiovanni e Maneskin

Si deve accontentare del gradino piu' basso del podio Aka 7even, quota rap nel format Mediaset, la canzone e' "Loca". Quarta posizione occupata da Rkomi, il brano si intitola "Nuovo Range", ad accompagnarlo ci sono Sfera Ebbasta, il piu' seguito trapper italiano, e Junior K. Quinto posto dove ritroviamo Sangiovanni, stavolta con "Lady", il primo brano che ha piazzato in classifica dopo la presentazione all'interno della scuola di "Amici". Di nuovo i Maneskin in sesta posizione, il brano e' "I Wanna Be Your Slave", altro singolo estratto dall'ultimo disco "Teatro d'ira - Vol. 1". Di nuovo Rkomi al settimo posto con un'altra composizione rap tirata fuori da "Taxi Driver", sua ultima fatica discografica, il titolo e' "Partire da te". Nuova entrata in ottava posizione, loro sono Rocco Hunt e Ana Mena, che insieme hanno gia' conquistato l'estate italiana 2020 con "A un passo dalla luna", tornano quest'anno con il nuovo tormentone "Un bacio all'improvviso". Nona posizione al ritmo di reggaeton con Fred De Palma e la sua "Ti raggiungero'". Chiudono la top ten l'ex Dark Polo Gang Tony Effe, il rapper Lazza e Gazo, il brano si intitola "Ke lo ke"