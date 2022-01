Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su "Nevermind"

Nirvana vincono la causa contro Spencer Elden, l'ex bimbo nudo in copertina di Nevermind

Un giudice della California ha archiviato la causa contro i Nirvana intentata da Spencer Elden, l'ex neonato che appariva nudo sulla copertina del loro album 'Nevermind'. Elden, adesso trentenne, aveva trascinato in tribunale la band l'anno scorso, accusandola di sfruttamento sessuale e abusi sessuali su minori per la copertina del disco, affermando che quella fotografia gli aveva causato "un disagio emotivo estremo e permanente".

I legali dei Nirvana avevano chiesto però l'archiviazione, dicendo che le argomentazioni di Elden erano prive di fondamento. "L'affermazione di Elden che la fotografia sulla copertina dell'album Nevermind sia 'pornografia infantile' è, a prima vista, non seria", hanno dichiarato gli avvocati, osservando che chiunque possedesse una copia del disco sarebbe "secondo la teoria di Elden, colpevole di reato di detenzione di materiale pedopornografico''. La mozione è stata presentata dagli avvocati che rappresentano i membri sopravvissuti dei Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic, Courtney Love, vedova di Kurt Cobain e Kirk Weddle, il fotografo dell'immagine di copertina. I legali di Elden avevano tempo fino al 30 dicembre per replicare alla richiesta di archiviazione dei Nirvana, ma non hanno rispettato la scadenza. Di conseguenza, il giudice Fernando M Olguin ha archiviato il caso.

