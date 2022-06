Piersilvio Berlusconi: "Pio e Amedeo su Canale 5. Sogni? Fiorello, da noi è partito e speriamo torni"

affaritaliani.it intervista Piersilvio Berlusconi

Mediaset ha presentato i suoi palinsesti, quali sono le tre grandi scommesse per la prossima stagione tv?

"Tu mi parli di palinsesti, la prima scommessa è portare a casa i risultati conseguiti quest'anno in azienda in termini di ascolti ed economici. Non dimentichiamo che noi siamo un editore che vive di pubblicità e che quindi dà tutta l'offerta a costo zero. Al di là di questa scommessa, le sfide sono molte....", spiega Piersilvio Berlusconi ad Affaritaliani.it.

Ci sono tante novità...

"Partiamo con 3 puntate speciali di Emigratis con Pio e Amedeo su Canale 5: una grande sfida, ma noi crediamo tantissimo in questi due ragazzi che hanno una grande vis comica e mettono tanta passione in quello che fanno. Ci sarà un nuovo prodotto di Piero Chiambretti con al centro i bambini - Talentissimo me - e un nuovo game reality realizzato da Fascino di Maria De Filippi, La Talpa che partirà la prossima primavera. E tantissimi titoli di fiction nuove nell'arco della prossima stagione. Le sfide sono tante. Diciamo che la nostra offerta sarà veramente ricca"



Presentando i palinsesti avete parlato di 'scommessa vinta' dei talk show di Rete 4 nella battaglia contro La7: Zona Bianca, Quarta Repubblica, Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio, Quarto Grado / Le storie hanno portato il canale al 6% medio negli ascolti tv in questo 2022 (rilevazioni fino all'11 giugno, esclusa la settimana di Sanremo). Qual è stata la formula che vi ha portato a questo risultato?

"La cosa più importante è stato crederci e resistere all'inizio alle tante difficoltà perchè c'è voluto tempo per costruire abitudine su questi prodotti. Io devo dire che mi sono trovato di fronte alla scelta di dire 'Rete 4 diventerà non l'ultima delle reti generaliste, ma la prima delle tematiche o la dobbiamo rifondare'. Abbiamo deciso di rifondarla, la strada più giusta per differenziarsi era quella dell'attualità e della direttà. Così è stato e oggi Rete 4 è diventata il riferimento in termini di attualità. E' sempre 'accesa' e la cercano tutti"

Ai palinsesti del 2019 di Portofino ti chiesi quale personaggio televisivo che vorresti a Mediaset e che non hai (Piersilvio indicò Fiorello, ndr). Oggi a chi pensi?

"La risposta è sempre più difficile, perché oggi chi fa veramente la differenza in video sono pochissimi personaggi. Con grande umiltà, ma anche tanto amore per la nostra squadra devo dire che la maggior parte è in Mediaset. E' difficile trovare chi vorrei, forse ti avevo risposto allora con un nome e ti dico lo stesso oggi... è un po' una fissa: Fiorello. Da noi è partito e speriamo che un giorno da noi ritorni"

Mediaset: direttore palinsesti, nel 2022 share +2,2%

Nei primi sei mesi del 2022 Mediaset e' "l'unico broadcaster a crescere nel campione d'ascolto piu' largo con un incremento del 2,2% share" e si attesta "leader in tutte le fasce d'età. E' una conferma del nostro lavoro, mentre la Rai e' andata sotto", spiega Marco Paolini, direttore generale palinsesti di Mediaset nel corso della presentazione. Sui Mondiali di calcio in Qatar che saranno trasmessi dalla Rai: "Si tratta di un mondiale depotenziato, non abbiamo timori". Le partite, spiega, termineranno entro la fascia della prima serata e dunque "non incideranno sulla programmazione del prime time".