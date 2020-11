PARADE ELÉCTRONIQUE 2020 cambia il programma

A causa delle recenti disposizioni ministeriali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 il programma di PARADE ELÉCTRONIQUE 2020 è stato ristrutturato. Verranno trasmessi due eventi in streaming sul canale Youtube MMTcreativelab. Il 14 novembre alle h.18:30 verrà riprodotto Ritratto di una città - Musica elettronica che racconta il suono di Milano abbinata a reinterpretazioni pittoriche. Il 20 Novembre alle h. 18:30 Maderna Moderno - laboratorio sulla storia e sulle attività dello Studio di Fonologia della Rai con un particolare focus sul lavoro di Henry Pousseur. Le registrazioni rimarranno archiviate nel canale Youtube.

Ritratto di una città

Il 14 Novembre verranno riprodotte le esibizioni di quattro diversi compositori - per appartenenza generazionale e provenienza di ambito estetico - ispirate dalla poetica di Maderna e riferite alla percezione sonora della città.

L’apertura della rassegna è affidata a tre composizioni originali di Viel, Cuadrelli e Bienoise, ispirate a tre composizioni storiche di Bruno Maderna. Un modo per celebrare il centenario del compositore, fondatore e animatore dello Studio di Fonologia della Rai di Milano.

Musica elettronica e reinterpretazioni pittoriche di Milano attraverso l'opera di Piero Leddi in una scelta di lavori dedicati alla città dagli anni '60 agli anni 2000.

Maderna Moderno

L’appuntamento del 20 novembre - inserito nella programmazione della Milano Music Week - è un laboratorio sulla storia e sulle attività dello Studio di Fonologia della Rai con un particolare focus sul lavoro di Henry Pousseur presso lo Studio. Il compositore belga realizzò un brano di musica elettronica con una concezione altamente innovativa che prevedeva la possibilità di remixare la sua composizione ad altri musicisti attraverso alcune regole. Una sorta di "opera aperta". Avendo le tracce originali del compositore, grazie alla collaborazione con l’università Middlesex University of London, durante l'incontro si realizzeranno mix con caratteristiche differenti. Una versione precedentemente studiata e realizzata verrà presentata da Andrea Dall'Oro del Conservatorio di Como.

Il titolo di quest’anno è “Ritratto di una Città - Maderna moderno”, progetto che si è ispirato all’opera “Ritratto di città, un esperimento di prosa radiofonica condotto da Luciano Berio e Bruno Maderna su un testo di Roberto Leydi. All’origine di tutto c’è l’idea produttiva di realizzare un documentario radiofonico raccontando la vita di Milano attraverso un testo recitato, la registrazione di rumori della città e le tecniche di elaborazione sonora tipiche della musica elettronica dell’epoca. Il “nostro Ritratto di una città” parafrasa proprio quell’opera che allora spalancò la porta a decine di compositori sulle possibilità tecniche e artistiche della musica elettronica e che ancora oggi è riferimento essenziale per gli appassionati di musica tecnologica.

Le parole del direttore artistico Walter Prati: “Fa un grande effetto vedere che nessuna delle grandi istituzione legate alla musica colta, alla quale Maderna era parte, abbia mai ricordato e celebrato una ricorrenza così significativa”.

Bruno Maderna, nella sua non lunga carriera (è morto poco più che cinquantenne agli inizi degli anni ‘70) ha innovato tutti i campi della produzione musicale, come compositore strumentale, come compositore elettronico, come direttore d’orchestra e musicologo. Oltre a produrre brani che sono diventati riferimenti per la storia della musica elettroacustica, ebbe la grande intuizione insieme a Luciano Berio, di fondare lo Studio di Fonologia della Rai a Milano, diventato negli anni successivi punto di riferimento, riconosciuto a livello internazionale insieme allo studio di Parigi della Radio Francese e allo studio di Colonia della radio tedesca, per la ricerca e la produzione di musica elettronica.

Per quanto riguarda il modo in cui MMT Creative Lab ha sviluppato il progetto, oltre al riferimento musicale di Maderna, elemento fondamentale è stata la scelta di proporre una riflessione sulla percezione della Città.

MMT Creative Lab (Musica Musicisti Tecnologie) si occupa della ricerca musicale, dello sviluppo della cultura musicale e dell’applicazione di tecnologie innovative alla musica e nuovi media. L’unicità dell’opera di MMT Creative Lab si fonda sul concetto cardine di intendere la musica, in tutte le sue applicazioni, come elemento fondante per il benessere di ogni persona e per una crescita più armonica della società. La convinzione che l’ascolto e la pratica della musica possano portare ad una migliore qualità della vita è alla base di tutte le iniziative.

PROGRAMMA

14 novembre

PALINSESTI di Massimiliano Viel ispirato a Continuo di B. Maderna

INVENTARE DA UNA VOCE di Painé Cuadrelli con Estel Luz ispirato a Invenzioni a due voci di B. Maderma

RITRATTO DI ISOLA di Bienoise ispirato a Ritratto di Città

Intermezzi e improvvisazioni di Mario Mariotti /tromba) ispirate alla città

20 novembre

Laboratorio su Scambi di H. Pousseur

(Evento inserito all’interno della programmazione della MMW)

Gli eventi saranno trasmessi in streaming alle 18:30 dei rispettivi giorni

sul canale YouTube MMTcreativelab