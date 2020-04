Paramount, Spike e Vh1: ecco i programmi tv per il ponte del primo maggio

Per il lungo weekend del primo maggio garantiti contenuti di qualità, musica, buon cinema e piacevole intrattenimento dai canali ViacomCBS Networks Italia preseti sul digitale terrestre: Paramount Network, Spike, VH1.

Ancora una volta uniti per sostenere la campagna #iorestoacasa, al fianco del claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands. Prosegue infatti la raccomandazione di stare a casa e i brand di ViacomCBS invitano a farlo offrendo la compagnia di una ricca offerta televisiva capace di divertire, emozionare e distrarre: un modo per rimanere connessi anche se lontani.

Si parte con Paramount Network – il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky – che propone imperdibili maratone di film ricche di generi e storie, già a partire dal mattino. Venerdì 1° maggio dalle 11.05 andranno in onda i film: Little boy, Son of Rambow, Super 8, Transformers e GI Joe: la nascita dei cobra. La Festa dei lavoratori si conclude poi con una serata speciale: alle 21.10 in arrivo Armageddon – Giudizio finale, grande cult diretto da Michael Bay, con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler. Il film ottenne ben quattro candidature ai Premi Oscar, tra cui una nomination come Miglior canzone, grazie al brano "I Don't Wanna Miss a Thing" firmato dagli Aerosmith, così come l'intera colonna sonora del film.

Sabato 2 maggio dalle 8.50 si parte con un’altra fantastica maratona di film con Sabrina vita da strega, Il mio amico Zampalesta, La tenera canaglia, Princess – alla ricerca del vero amore, Un amore di candidato, Honey e Nata per vincere. Alle 21.10 va invece in onda Quando la moglie è in vacanza: film del 1955 di Billy Wilder con l’intramontabile dina Marilyn Monroe, nei panni di una bella e provocante presentatrice tv.

Mentre domenica 3 maggio, dalle 9.50, andranno in onda in ordine i film: Il mio amico vampiro, Fievel sbarca in America, Un colonnello in cattedra, Smooch, Ma dov’è andata la mia bambina?, I tre investigatori e l'isola misteriosa e infine I tre investigatori e il castello del terrore. Alle 21.10 lasciatevi invece trasportare all’interno dell’immaginifico e straordinario mondo di Indiana Jones i predatori dell'arca perduta: primo capitolo della trilogia, e pietra miliare del cinema, diretto da Steven Spielberg, con protagonista Harrison Ford. Un’opera importante e testimone del nostro tempo, che vinse ben cinque statuette ai Premi Oscar su nove candidature. La serata prosegue con li film in PRIMA TV Jungle diretto da Greg McLean, con Daniel Radcliffe (attore protagonista della saga Harry Potter), che racconta la storia di un giovane uomo in viaggio nella giungla boliviana.

Spike – il canale a target maschile di ViacomCBS Networks Italia, disponibile sul canale 49 del digitale terrestre, sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky – venerdì 1° maggio fa spazio alla maratona di Star Trek. Si parte alle 13.30 con Star Trek – Generazioni, film in cui l'ex capitano James T. Kirk, adesso in pensione, scompare misteriosamente. Alle 15.30 Star Trek – Primo contatto, l’ottavo lungometraggio della saga, con l’equipaggio della serie Generazioni. Alle 17.30 è il momento di Star Trek – L’insurrezione. Mentre dalle 19.25 va in onda il film d’azione Fuori in 60 Secondi e, per il ciclo Friday Action Heroes, Bruce Willis è il protagonista in prima serata del film Solo due ore diretto da Richard Donner.

Sabato 2 maggio alle 14.30 l’intrattenimento continua con Legend, la vera storia dei gemelli Reggie e Ronnie Kray, due dei più noti gangster della storia criminale inglese. Alle 15.40 è il momento della maratona di Merlin, mentre alle 21.30 l’appuntamento con la fantascienza prosegue con Star Trek – La Nemesi. Domenica 3 maggio alle 14.30 va in onda The Librarian 3: la maledizione del calice di Giuda, pellicola in cui Flynn Carsen è alle prese con pietre filosofali, vampiri e il leggendario "Calice di Giuda". Alle 15.40 continua l’imperdibile maratona di Merlin. Da ricordare poi che Spike dedicherà tutte le prime serate delle domeniche di maggio alla comedy night, si parte il 3 maggio alle 21.30 con il film Rat Race.

Ma può esserci una festa senza musica? La colonna sonora di questo lungo weekend va in onda su VH1 – il canale visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky – dove la musica non si ferma mai. Venerdì 1° maggio i motori incominciano a scaldarsi già alle 17.00 con la rotazione musicale BEST OF SOUNDTRACKS: un’imperdibile raccolta delle migliori e celebri colonne sonore del cinema. Alle 19.00 la serata prosegue a pieno ritmo con il cult Grease: un film che ogni volta fa venire voglia di cantare e ballare! Ma non è tutto. Sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 17.00 alle 19.00, VH1 omaggia due grandi artisti della musica: Madonna e Tiziano Ferro, a cui il canale dedica rispettivamente una selezioni di video musicali, tra i maggiori successi della loro carriera discografica. Inoltre, sabato 2 maggio alle 19.00, continuano i concerti a casa vostra con l’Unplugged di Shawn Mendes.