Parata di stella al Torino Film Festival 2024

Il 2024 dedicato allo spettacolo e festival internazionali non possiamo ricordare l'edizione da record della 42esima edizione del Torino Film Festivalcon il parterre di star Hollywood.In un mondo è in continua evoluzione il Torino Film Festival entra a far parte dei Festival Internazionali rappresentando l'Italia grazie alla conoscenza e affidabilità di Giulio Base direttore artistico e il supporto di Tiziana Rocca.Al Teatro Regio per l'inaugurazione hanno sfilato sul red carpet con look sfavillanti come a Los Angeles nella serata degli Oscar.Tra le star del cinema abbiamo fotografato e intervistato Sharon Stone,Matthew Broderick,Sarah Jessica Parker,Ron Howard,Rosario Dawson,Angelina Jolie,Vince Vaughn,Alec Baldwin,Emmanuelle Beart,Giancarlo Giannini,Ornella Muti e altri attori internazionali e nazionali che hanno rappresentato il cinema con i loro film durante il photocall e conferenze stampa.Alcuni di loro hanno ricevuto la Stella della Mole la prestigiosa statuetta voluta dal Museo del Cinema che è stato un supporto importante alla realizzazione di questa edizione. Salutiamo l'anno 2024 con questo ricordo per l'edizione 2025 luminosa e piena di stelle sulla città di Torino.

Servizio realizzato documentato da Nick Zonna