Spettacoli

Lunedì, 27 marzo 2023 Pino Insegno a Sanremo? Lui: "Non mi interessa, non si può far tutto" Intervistato a "Un giorno da Pecora" l'attore e comico ha detto che non è interessato al Palco dell'Ariston, ma i rumors sono sempre più insistenti di redazione spettacoli