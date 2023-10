Radio Italia scelta come radio ufficiale della "PittaRosso Pink Parade", l'evento di sensibilizzazione di PittaRosso e Fondazione Veronesi

Radio Italia è la radio ufficiale della "PittaRosso Pink Parade", evento decennale nato dall'incontro tra PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, e Fondazione Veronesi che da anni sostiene la ricerca scientifica contro i tumori femminili e sensibilizza le donne sull'importanza della prevenzione. La camminata tutta in rosa, che si svolgerà domenica 8 ottobre a Milano e in tutto il territorio Nazionale, sarà presentato da Giuditta Arecco, new entry nel palinsesto di Radio Italia, insieme alla storica conduttrice Paoletta, volto e voce della kermesse autunnale. Ad accompagnarle in questa meravigliosa iniziativa anche la strepitosa animazione di Sergio LaBruna.

Durante la conferenza stampa Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia, ha dichiarato: "Voglio innanzitutto ringraziare PittaRosso e Fondazione Veronesi per averci dato la possibilità di supportare questo evento, giunto al decimo anno. È davvero importante informare il pubblico su tematiche cosi delicate. Come radio ufficiale racconteremo la manifestazione attraverso touchpoint. Saremo in onda con formati tabellari e speciali creati ad hoc, nonché sui nostri social e on field. Non mancherà, a sostenere i tanti partecipanti, la nostra musica. Ringrazio infine Rai Pubblicità per il prezioso aiuto", conclude.

Le iscrizioni all’evento fisico di Milano sono aperte fino a giovedì 5 ottobre, nei negozi PittaRosso e sul sito pittarossopinkparade. Sarà inoltre possibile iscriversi sabato dalle 11 alle 18 oppure domenica mattina a partire dalle ore 7.30 al PPP Village in Piazza del Cannone, fino ad esaurimento dei pink kit.