Real Time, tornano le mitiche donne Paglionico con "Ti spazzo in due"

Real Time, torna Ti spazzo in due con le donne della famiglia Paglionico

L’amatissimo programma di Real Time torna con una nuova stagione all’insegna del pulito e delle vicende delle mitiche donne della famiglia Paglionico. In onda dal 5 ottobre alle 21.20 in prima tv “Ti spazzo in due”, il programma di Fiamma Sanò e Warner Bros. Discovery prodotto da Jumpcutmedia, con la voce narrante di Rocco Tanica, dove l’impresa di pulizie portata avanti a gestione familiare da tre generazioni di donne pugliesi torna a far scintillare finestre e pavimenti, trasformando le case da orrori di sporcizia a capolavori di pulito.

Ti spazzo in due, i nuovi episodi su Real Time

In ogni puntata, l’instancabile squadra verrà contattata da proprietari di casa disperati per sconfiggere sporcizia, disordine e calcare, tra pavimenti ricoperti di insetti, bagni incrostati di muffa e librerie ricoperte di polvere. Dopo il sopralluogo, le telecamere seguono il lavoro del team, per mostrare il cambiamento della casa. Non mancano, anche in questa stagione, i tutorial delle Paglionico, segreti di pulizia efficaci e semplici, per conoscere tutti i trucchi del mestiere. Nei nuovi episodi, le Paglionico non solo combattono lo sporco senza sosta, ma trasmettono anche il loro sapere, a partire dalle nuove generazioni in famiglia: tutti i loro nipotini già da piccolissimi vengono iniziati al potere dell’olio di gomito, e le Valchirie non risparmiano neanche i giovanissimi Millennials e GenZ, che incontrano in questa nuova stagione nelle loro battaglie di pulizia.

Ti spazzo in due, le vicende di "donne e uomini Paglionico"

La storia di imprenditoria femminile della ditta entra anche all’interno delle vicende personali delle volitive protagoniste, che includono nell’impresa anche nuovi membri della famiglia e nuovi amori: da Evelyn, l’artista di famiglia, che con mamma Veronica, nonna Antonella, bisnonna Rosy e le zie Anna e Tiziana scende direttamente in campo, mostrando tutto il suo talento con pennelli e colori e raccontando il suo sogno nel cassetto; agli “uomini Paglionico”, come Franco, il compagno di Anna, che per lei è disposto a tutto; e Douglas, il marito di Veronica, che non è più l’unico uomo in casa con l’ingresso del nuovo amore di Tiziana, Sabino, anche lui subito coinvolto nei lavori pesanti contro lo sporco e messo in riga dalla suocera Antonella.

“TI SPAZZO IN DUE” (7x30) è un programma di Fiamma Sanò e Warner Bros. Discovery, scritto da Fiamma Sanò con Nadia Forini, e con Alessandra Menozzi (autrice al montaggio); regia di Luca Gatti. Prodotto da Jumpcutmedia. Dal 5 ottobre in prima tv su Real Time e disponibile su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #TiSpazzoInDue.