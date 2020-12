Renzo Arbore, "Aspettando il vaccino". Il suo nuovo 'programmino carbonaro'

Il nuovo programma in onda su RenzoArboreChannel.Tv si chiama “Aspettando il vaccino”. Dopo il successo di “50 Sorrisi da Napoli” (format sulle meraviglie della comicità partenopea nato nella vecchia quarantena, adesso Renzo Arbore presenta una sua nuova malefatta: “’Aspettando il vaccino’ è un “programmino” carbonaro in onda sul mio channel che invita a distrarsi un po’ aspettando il nostro vax day. Io farò il vaccino quando sarà possibile”.

Lo showman (una vita all’insegna dell’originalità, nel senso più stretto del termine) dal 2007 sperimenta e crea nuovi format d’intrattenimento per il web e più precisamente per il suo canale tv in streaming (www.renzoarborechannel.tv): clip musicali, interviste, trasmissioni e preziosità. Un amarcord molto prezioso anche per i più giovani.

Con “Aspettando il vaccino” Renzo Arbore vuol far compagnia ai suoi spettatori e ammiratori proponendo delle chicche televisive insolite, italiane e straniere selezionate da lui: “Insomma, mi sono inventato una televisione in rete tutta mia con la quale cerco di avvicinare al web gli adulti, che verso questo mezzo hanno ancora poca dimestichezza e un po’ di diffidenza”.

Ora, aspettando la campagna vaccinale: “Se volete distrarvi insieme a me guardate Hellzapoppin’, il balletto più famoso del mondo, vera chicca televisiva tratto dall’omonimo film Hellzapoppin', capolavoro del cinema nonsense. Auguri!”.

Il canale web abbraccia tutti i dispositivi dell’era digitale (smart TV, smartphone, tablet, pc e Mac).

Renzo Arbore Channel.Tv è un progetto di Renzo Arbore e Ugo Porcelli con la consulenza artistica di Monica Nannini. La regia è di Denis Gianniberti.