Roberto Bolle: "Il mio 2021? Dal Quirinale all'Arena di Verona. E a Danza con Me su Rai1..."

Roberto Bolle illumina il Capodanno di Rai, torna "Danza Con me"

Roberto Bolle regala un'altra notte di arte, sogni e magia nel Capodanno di Rai1, con la quinta edizione di Danza con Me in onda in prime time il primo gennaio 2022. Una serata ricca di novità, a partire dalla "conduzione con Serena Rossi e Lillo che ci guidano in questo viaggio nella danza classica e contemporanea e lo fanno all’insegna della leggerezza e dell’ironia", spiega ai microfoni di Affaritaliani.it. Tanti i protagonisti, a partire da Valerio Lundini ("Aggiunge delle note ironiche in tutto il programma").

In questi anni hai avuto tantissimi ospiti prestigiosi. Ce n'è uno che ancora ti manca? Un sogno impossibile? "Avrei voluto avere Michelle Obama come first lady. Sarebbe stato molto bello, è una donna che stimo molto. Altrimenti, nomi del pop musicale come Adele, Beyoncé, Lady Gaga. Ce ne sono tante. Non ci poniamo limiti"

L'intervista a Roberto Bolle

Torniamo al 2021 e riavvolgiamo il nastro dei tuoi ricordi: in un flasback veloce, quali sono stati i tre momenti più belli, le tre soddisfazioni più grandi di quest'anno?

Il 2021 è stato un anno nelle prima parte abbastanza complicato per la pandemia, ma già lo sapevamo. Dodopodiché, tornare sul palcoscenico e poter riabbracciare il pubblico è stato molto bello. La prima grande soddisfazione sicuramente è stato esibirmi al Quirinale e ricevere dal presidente Mattarella l’onorificenza di Grande Ufficiale. Momento che mi ha profondamente commosso, toccato, emozionato. Era inaspettata. Un grande orgoglio anche per la stima e l’ammirazione che ho verso il Presidente. Da lì passerei all’essere tornato in una grande piazza, in un grande luogo come il circo massimo, l’Arena di Verona e trovare migliaia di persone davanti a me come pubblico: un’emozione che non provavo da tantissimo tempo. E un’altra bella emozione è stata al Castello Sforzesco per On Dance: una festa della danza finita con una grande festa sul palcoscenico. Un altro bel momento da ricordare

Chiudi gli occhi ed esprimi due desideri per il 2022: uno lavorativo e uno personale

Mi piacerebbe rifare Bolero a teatro, uno dei balletti che amo di più interpretare e spero torni presto in repertorio. E un desiderio personale è di tornare a vivere sempre più come prima. Questa pandemia, che ci accompagna da troppo tempo, col nuovo anno spero riesca a lasciarci sempre di più. Così da poter condividere con gli amici le emozioni, le cene, i viaggi: cosa che abbiamo potuto fare troppo poco in questo periodo. Un po’ ci siamo riusciti e riappropriati, ma spero che il 2022 ci aiuti e ci possa permettere di vivere con più serenità questi momenti conviviali, di amicizia e benessere...

Hai danzato di fronte ai 'grandi' del mondo, siano essi di quello politico, culturale o dello showbusiness. Chi ti ha umanamente colpito o segnato di più quando ti ci sei poi trovato faccia a faccia?

Tantissimi mi hanno profondamente colpito. Uno sicuramente è stato Giovanni Paolo II per la difficoltà del momento che lui viveva: e nonostante quello, il sorriso, la benedizione che mi ha dato… è stato un momento molto toccante. Ma voglio sicuramente ricordare una grande che è mancata: Carla Fracci a cui dedichiamo questa puntata (di "Danza con me"). La omaggeremo con un breve filmato inedito e la “Giselle”, di cui lei è stata protagonista indimenticata. E’ stata un’artista e icona della danza in Italia e nel mondo.

