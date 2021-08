Rolling Stones, morto il batterista Charlie Watts

Musica: morto Charlie Watts, batterista Rolling Stones

E' morto a 80 anni Charlie Watts, il batterista dei Rolling STONES, uno dei più grandi della sua generazione. "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts - si legge in un comunicato del suo ufficio stampa ripreso dalla Bbc - È morto serenamente in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia".

"Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici intimi sia rispettata in questo momento difficile", conclude la nota.

Charlie Watts aveva subito un'operazione al cuore di emergenza. Ai primi di agosto aveva dovuto rinunciare alle 13 date del tour negli Stati Uniti per problemi di salute ed era stato sostituito da a Steve Jordan. "Per una volta sono andato fuori tempo. Sto lavorando duramente per tornare completamente in forma, ma oggi su consiglio degli esperti ho accettato il fatto che questo richiedera' un po' di tempo", aveva spiegato.