Salmo, live gratuito in Sardegna il luogo é Molo Brin di Olbia ore 22

Salmo concerto oggi, i fan attendono la conferma sui social ma...

I fan iniziano a chiedersi che fine a fatto Salmo, promette concerto gratuito e poi sparisce.

Il Rapper Sardo Fa scena muta sui social.

Fonte Twitter



Salmo il concerto il luogo é Molo Brin di Olbia, nel centro della città gallurese

Secondo Radiolina Il concerto dovrebbe svolgersi al Molo Brin di Olbia, nel centro della città gallurese, dove in queste ore si sta allestendo un palco ma non è stato ancora reso noto l'orario ufficiale.

Salmo



Salmo Concerto a Molo Brin di Olbia alle 22. 30 le prime immagini e conferma del concerto

Si inizia con una lettera rivolta allo Stato con un appello per aiutare il mondo della spettacolo reduce da quasi due anni di pandemia. Subito dopo via al concerto: pubblico in delirio per l’inizio con 90MIN.

Così, dopo aver regalato 10mila ulivi per i territori colpiti dalle fiamme, questa sera l’artista, ormai di fama interazione, si esibirà per manifestare il suo attaccamento alla Sardegna. Fino a tarda sera l’artista non aveva svelato la location. Poi la conferma: dalle 22 il concerto al Molo Brin di Olbia. E il pubblico è iniziato ad arrivare.