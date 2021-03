Sanremo 2021, Amadeus: "Laura Pausini super ospite. Lady Gaga..."

Sanremo 2021, Amadeus: "Laura Pausini super ospite"

Amadeus torna a Sanremo dopo il successo dello scorso Festival: "Sembra siano passati quattro-cinque anni e non solo uno - ha spiegato il presentatore in apertura di conferenza stampa - Arrivare qui e' stato un percorso difficilissimo. Speriamo che da qui si possa partire per una nuova normalita', quando ho sentito che la Sardegna e' diventata zona bianca ho esultato. Speriamo che sia l'inizio di tante cose belle, come la riapertura di cinema e teatri alla fine del mese". E annuncia Laura Pausini come super ospite: "Siamo contenti che l'artista piu' premiata e internazionale che abbiamo venga a Sanremo dopo il suo meritatissimo Golden Globe. Averla mercoledi' ci permette di creare un racconto che, oltre ai nomi gia' detti, sara' completato anche dalla presenza de Il Volo per un omaggio al maestro Ennio Morricone" ha detto AMADEUS. Intervenendo telefonicamente alla conferenza stampa, la Pausini ha commentato: "Mi sono innamorata del messaggio di integrazione del film di Edoardo Ponti e ringrazio Sophia Loren che mi ha dato la possibilita' di essere la voce cantata del suo messaggio".

Sanremo 2021, Fiorello: "Io e Amadeus inseparabili. Neanche Renzi riuscirebbe a dividerci"

Per Amadeus il Festival "e' il momento piu' importante della musica italiana, Fiorello ed io siamo felici di portare cinque serate di serenita' e di belle canzoni". A chi reputa una mancanza di rispetto fare un Festival in questo periodo, il conduttore risponde: "Non lo e'. Regalare spensieratezza e' il nostro mestiere e lo faremo con grande rispetto. E' questo il motivo per cui non ho mai pensato di lasciare il Festival. Ovvio che la mancanza del pubblico all'ultimo momento e' stata la cosa piu' forte ma ho avuto il sostegno di tutti, a partire da Rosario che mi ha detto: "Dobbiamo farlo per il pubblico a casa, per la musica, per le case discografiche e per tutte le persone che lavorano dietro agli artisti". Per Fiorello "io e AMADEUS ormai qui siamo inseparabili, neanche Renzi secondo me riuscirebbe a dividerci. L'altra notte e' venuto a darmi la melatonina, me l'ha messa sotto la lingua". "Devo fare i complimenti ad AMADEUS - aggiunge - per il cast: e' riuscito a mettere insieme Willy Peyote e Orietta Berti. Una cosa praticamente impossibile, come se al governo ci fossero insieme la Lega e il Pd".

- Chi volesse organizzare le proprie serate in vista del Festival, e' avvisato: "Cercheremo di non andare oltre le due di notte, a parte la serata della finale" annuncia AMADEUS che, sull'ipotesi di un suo Sanremo-ter dice: "Senza Fiorello non lo farei mai". Lo showman siciliano commenta: "Fazio, Cattelan, non illudetevi, AMADEUS il Festival non lo molla neanche quest'altr'anno!"

Festival Sanremo 2021, Amadeus: "Lady Gaga? Tutto può accadere ma..."

Parlando della formula del Festival di Sanremo 2021, AMADEUS ha annunciato un omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla, le altre ospiti della serata di sabato (Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri) e la presenza nella stessa serata di Umberto Tozzi ("Lancera' una raccolta fondi a favore dei componenti della sua band"); ha parlato dell'ipotesi Lady Gaga ("Tutto puo' accadere ma in questo momento mi sembra impossibile" ha detto, con Fiorello che scherzava: "Intanto le ha fatto rubare i cani!").

Festival Sanremo 2021, Amadeus: "Forfait Naomi Campbel? Problema quarantena"

Amadeus ha spiegato l'assenza dell'annunciata Naomi Campbell da Sanremo 2021: "Era la prima a volerci essere ma il problema e' stato la quarantena che avrebbe dovuto osservare al ritorno".

Festival Sanremo 2021, Amadeus: "Ibrahimovic? Tra noi un simpatico gioco di sfottò, lui sa che Fiorello ed io siamo interisti"

Il presentatore del Festival di Sanremo ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Sono felice del suo arrivo. L'ho sentito e gli ho fatto i complimenti per la vittoria di ieri sera (2-1 del Milan sul campo della Roma, ndr). Tra noi c'e' un simpatico gioco di sfotto' perche' lui sa che Fiorello ed io siamo interisti. Sul palco non vedremo solo lo Zlatan che conosciamo ma anche la sua simpatia, nonostante lui sia un giocatore che divide. Nella vita quotidiana e' un ragazzo molto simpatico". Il campione rossonero potrebbe essere protagonista di un simpatico siparietto: "Sinisa Mihajlovic ha chiesto di cantare con lui e con noi due "Io vagabondo".

Festival di Sanremo 2021, prima serata: da Fedez a Gazzè. Programma

Festival di Sanremo 2021 al via. Nella prima serata si esibiranno, nella categoria dei Campioni, (in ordine alfabetico): Aiello, Arisa, Annalisa, Colepesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazze'. Le nuove proposte saranno, invece: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. Al fianco di AMADEUS e Fiorello ci sara' Matilda De Angelis; gli ospiti saranno Diodato, Loredana Berte', Alessia Bonari (l'infermiera diventata un simbolo della pandemia con la foto del suo viso segnato dalla mascherina) e la Banda della Polizia di Stato con le due guest star Olga Zacharova e Stefano Di Battista.

Festival di Sanremo 2021, seconda serata: da Ermal Meta a Malika Ayane e Noemi

Mercoledì sera Sanremo 2021 vedrà le nuove proposte saranno David Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou mentre i Campioni sul palco saranno Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. La presenza femminile sara' quella di Elodie e la serata sara' arricchita dalla presenza di Gigliola Cinquetti, Marcella e Fausto Leali che, celebrando le grandi canzoni di Sanremo, canteranno rispettivamente: Non ho l'eta' e Dio, come mi manchi; Montagne verdi e Senza un briciolo di testa; Io amo e Mi manchi. Fiorello ed Enzo Avitabile proporranno un omaggio a Renato Carosone mentre superospite della serata sara' Laura Pausini.