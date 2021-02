Sanremo 2021, cachet Amadeus, Fiorello e Ibra: quando guadagnano. Cifre super

Sanremo 2021, cachet Amadeus, Fiorello e Ibra: quando guadagnano per 5 serate

Manca pochissimo alla partenza della 71esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più famosa del mondo si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 al teatro Ariston. Cresce sempre di più l'attesa. C'è una certezza: sarà un'edizione molto particolare a causa della pandemia. Nel corso degli ultimi mesi si sono rincorsi molti rumors sui possibili ospiti e sulle co-conduttrici. Ora l'attenzione è puntata sui cachet, in particolare su quelli di Amadeus, Fiorello e Ibra. Ecco quanto guadagnano le tre star di Sanremo 2021.

Amadeus, Fiorello, Ibra: quanto guadagnano le tre star di Sanremo 2021

Si è dibattuto a lungo sulla presenza del pubblico pubblico nel teatro Ariston per il Festival di Sanremo. La decisione finale è quella di farlo senza. La pandemia continua a dilagare in Italia e a causa del Covid l'evento canoro più seguito al mondo sarà completamente diverso dal solito. In molti ritengono che Sanremo 2021 avrà comunque un grandissimo successo. Sul palco ci saranno di nuovo Amadeus e Fiorello che sono stati riconfermati sin da subito. Al loro fianco saliranno sul palco del teatro Ariston nomi super noti. Ci sarà persino Zlatan Ibrahimovic. Tutti continuano a chiedersi quanto guadagneranno le tre star.

Festival di Sanremo, compenso di Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic: quanto guadagnano

Le cifre da capogiro che guadagnano ogni anno le star del Festival fanno sempre il giro del web. Secondo le ultime indiscrezioni, il compenso per il direttore artistico e conduttore dovrebbe essere simile a quello dell’anno scorso. Amadeus potrebbe dunque guadagnare tra i 500 mila e i 600 mila euro per le cinque serate in diretta su Rai 1.

Rosario Fiorello e Zlatan Ibrahimovic dovrebbero invece percepire 50 mila euro a serata, circa 250 mila euro a testa. Il fuoriclasse del Milan guadagnerà la stessa cifra percepita da Tiziano Ferro un anno fa, quando fu ospite fisso per tutte le serate.

Sanremo 2021, cachet Elodie e Achille Lauro: quando guadagnano i co-conduttori

Non sono al momento trapelati rumors sui cachet di Elodie e Achille Lauro. C'è chi ritiene che il compenso della prima possa essere simile a quello incassato da Diletta Leotta lo scorso anno, ossia 25mila euro. Si sa invece come si vestirà Elodie. La cantante, co-conduttrice in una delle serate del Festival di Sanremo, indosserà abiti di Versace.

Quanto ad Achille Lauro, presente sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate, come ospite e non come concorrente, non si conoscono le cifre. Secondo alcune voci, non sarà comunque alto quanto quello incassato da Georgina Rodriguez lo scorso anno. La compagna di Cristiano Ronaldo percepì ben 140 mila euro (devoluti tutti in beneficenza) per una sola serata.