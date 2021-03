Sanremo 2021, Irama: la mossa di Amadeus che ha evitato il suo ritiro

SANREMO 2021: IRAMA RESTA IN GARA CON VIDEO, VIA LIBERA DA CASE DISCOGRAFICHE

Via libera dalle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento per consentire a Irama, costretto alla quarantena per casi di covid nel suo staff, di restare in gara con il video della performance alle prove.

Sanremo 2021, Irama: la mossa di Amadeus che evita il suo ritiro

Amadeus ha calato l'asso dalla manica per evitare che Irama si ritiri dal Festival di Sanremo 2021 per la quarantena a causa delle positività covid nel suo staff. Com'e' noto, martedì mattina un collaboratore dello staff del cantante è stato trovato positivo a un test Covid rapido. Subito, come da protocollo, e' stato fatto il test molecolare a tutto lo staff, incluso IRAMA che è risultato negativo. Ma il suo collaboratore, insieme a un altro, si e' confermato positivo. A questo punto, scatterebbe la quarantena di dieci giorni (due settimane se si trattasse di variante inglese) per tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati nelle ultime 48 ore con i positivi, IRAMA incluso, E dunque, secondo il regolamento, dovrebbe autoescludersi dalla gara.

SANREMO 2021: AMADEUS, 'VOGLIO TENERE IN GARA IRAMA CON VIDEO PROVA GENERALE'

Amadeus però ha trovato il modo di salvare la partecipazione di Irama al Festival di Sanremo 2021 "Non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso a causa del Covid di un collaboratore. Anche perche' questo potrebbe accadere ad altri, magari a un cantante che venerdi' e' in testa alla classifica e sabato potrebbe essere costretto a ritirarsi. Percio' chiedero' a tutti gli altri cantanti se sono d'accordo nel tenere in gara IRAMA, mandando il video della sua prova generale", aveva detto in conferenza stampa. Questo "permetterebbe a lui e agli eventuali altri di non essere esclusi. Non cambierebbe nulla perche' non c'era pubblico nella prova generale e non c'e' nella gara". E così è stato.

SANREMO 2021, FIORELLO: "IRAMA PARTECIPA CON VIDEO DELLE PROVE? IDEA MERAVIGLIOSA"

Fiorello si era detto pienamente d'accordo con Amadeus sul cambio di regolamento per permettere ad Irama e ad eventuali casi simili di non ritirarsi dal Festival di Sanremo. "Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? E' un' idea meravigliosa fare partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta", ha detto Fiorello nella quotidiana conferenza stampa a Sanremo.