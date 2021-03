Sanremo 2021: Mahmood, Colpesce e Dimartino: social pazzi per loro. VIDEO

Mahmood, Colapesce e Dimartino. Il primo ospite speciale, gli altri due cantanti in gara. Sono stati loro a conquistare i social nella serata di ieri. Mahmood, vincitore del Festival 2019, ha eseguito un medley dei suoi successi: Rapide, la nuova Inuyasha, Barrio, Calipso per concludere naturalmente con la hit Soldi. “Lui sta avanti, non sbaglia un colpo”, ha detto Amadeus.

La coppia Colapesce-Dimartino invece ha convinto i social che da ieri sera chiedono che sia proprio la loro la canzone a meritare la vittoria finale. “Dai la canzone di Colapesce/Dimartino è una figata e basta”, scrive Selvaggia Lucarelli su Twitter. 'Contechristino' twitta “Per me Colapesce / Dimartino da podio senza neanche pensarci due secondi. Spero che domani il pubblico al televoto sia pronto perché tra qualche mese la canteranno anche quelli che si chiedevano chi fossero”. “Colapesce e Dimartino è proprio quel duo che oramai tutti conoscono ma nessuno sa chi dei due è Colapesce e chi Dimartino”, si legge ancora.

La canzone in gara di Colapesce e Dimartino