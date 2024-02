Sanremo 2024, Ghali: "Stop genocidio". Roberto Bolle show col Bolero di Ravel

Sanremo 2024: Fiorello e Amadeus annunciano: vincitore lunedì a 'Viva Rai2' e ad 'Affari Tuoi''

Il vincitore di Sanremo 2024 sarà ospite lunedì a 'Viva Rai2' su Rai2 e ad 'Affari Tuoi' su Rai1. Lo annunciano Fiorello e Amadeus sul palco dell'Ariston durante la finale del Festival. "Da quando l'hanno saputo, nessuno vuole vincere", chiosa lo showman siciliano scherzando sull'orario di messa onda del suo suo 'mattin show'. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere il divieto per i cantanti in gara, inserito nel regolamento del festival, di andare ospiti in trasmissioni non Rai, fino al 13 febbraio.

Sanremo 2024: Emma, 'dedico questo festival a mio padre'

"Dedico questo Sanremo al mio papà che mi ha lanciato su questo palco, avevo 10 anni. Voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo". E' la dedica che Emma fa dal palco dell'Ariston per ricordare suo padre scomparso nel 2022.

Sanremo 2024: Angelina Mango cade sul palco, pubblico la incoraggia con standing

A fine di un'esibizione energetica, Angelina Mango cade sulle scale del palco dell'Ariston, inciampando nel vestito. L'artista, in gara al festival di Sanremo con il brano 'La noia', si rialza subito e si scusa con il pubblico che la incoraggia. Lei si alza in piedi e la platea le tributa una standing ovation.

Sanremo 2024: Luca Argentero, il 'Doc' ringrazia la classe medica italiana

"Grazie a chi nel momenti del buio la luce la accende. Medici, infermieri, operatori sanitari". Il 'Doc' più amato d'Italia, Luca Argentero, protagonista dell'omonima fiction di successo della Rai ospite sul palco dell'Ariston conversa con Amadeus e coglie l'occasione per ricordare la classe medica italiana. "Ho capito molte più cose facendo questo lavoro -ha detto l'attore torinese- Sono orgoglioso di vivere in un paese con questa classe medica. Io ne ho incontrato medici così".

Sanremo: Rai tranquillizza, nessun voto andrà perso

"Non andrà perso nessun voto". Nella sala stampa dell'Ariston Roof, Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa della Rai rassicura sulla regolarità del televoto. "C'è una valanga di voti, in netto aumento rispetto al passato - spiega Casinelli -I voti vengono regolarmente acquisiti ma il messaggio di conferma arriva con un leggero ritardo, perché la Telecom sta dando la priorità all'acquisizione dei voti" piuttosto che alla conferma. "Non andrà perso nessun voto questo ce l'hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom", rassicurano dalla Rai.

Sanremo: Ghali e il suo alieno, 'Stop al genocidio'

Ghali si esibisce con il brano 'Caso mia' e, in occasione dell'ultima serata del festival, sale sul palco anche il suo amico alieno, Rich Ciolino. "Stop al genocidio" è il messaggio che l'artista lancia a fine esibizione facendo finta che a suggerirlo sia stato l'alieno. In platea la mamma di Ghali che esibisce il cartello "sei il mio vincitore amore della mamma". "Mi porterò per sempre questa esperienza indimenticabile" afferma Ghali.

Sanremo: Gigliola Cinquetti all'Ariston, 60 anni di 'Non ho l'età'

Il festival di Sanremo celebra i 60 anni del brano 'Non ho l'età'. Una commossa Gigliola Cinquetti, che con il brano vinse il Sanremo del 1964 a soli 16 anni, si è esibita tra gli applausi del pubblico. "Grazie per questo regalo meraviglioso - ha detto l'arista- Sanremo è la casa di noi italiani piena di colori suoni e affetti. Questo è un periodo duro ma con l'onda d'amore di questa casa credo ci faccia sperare che tutto andrà bene".

Sanremo: Roberto Bolle incanta l'Ariston col 'Bolero' di Ravel

Torso nudo, pantaloni neri, ha ballato su una pedana rotonda accompagnato dal corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna. Roberto Bolle incanta l'Ariston, in un'esibizione che ha ricevuto molti applausi dalla platea del festival di Sanremo. "Sono 18 danzatori e ho portato una coreografia iconica e una delle più conosciute del Bolero di Ravel, è la prima volta che si vede nella tv italiana", ha detto Bolle. Poi arriva Fiorello, che scherza ancora una volta sui muscoli del ballerino: "Questa che confezione è, da otto?", dice indicando gli addominali. E poi immancabile l'ironia sulle 'scarpe', tormentone del festival dopo l'episodio John Travolta. Solo che Bolle è scalzo: "Abbiamo controllato? I piedi sono griffati?", dice Fiorello facendo ridere il pubblico.

Prima di congedare l'etoile, Amadeus ha ricordato l'appuntamento su Rai1 il 29 aprile, quando Bolle sarà protagonista in 'Viva la danza', in occasione della Giornata Mondiale della Danza.

Sanremo 2024: Amadeus porta il Giorno del Ricordo sul palco

La finale di Sanremo 2024 cade il 10 febbraio ed Amadeus dedica un momento alla Giorno del Ricordo, dedicato ogni anno a non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Il conduttore e direttore artistico del Festival informa dell'inaugurazione avvenuta oggi nella stazione di Trieste Centrale del Treno del Ricordo, che ospiterà a bordo una mostra multimediale aperta al pubblico, attraverso la quale si potrà ripercorrere idealmente il viaggio compiuto dagli esuli giuliano dalmati. Lungo il percorso si potranno vedere filmati di repertorio provenienti dall’Archivio Istituto Luce e da Rai Teche, video originali, fotografie e masserizie fornite dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriana-Fiumana-Dalmata (IRCI).

Dopo l’evento inaugurale di oggi, il Treno del Ricordo resterà a Trieste anche domani. Il suo percorso lungo il Paese prevede la sosta in altre 12 stazioni italiane: lunedì 12 febbraio a Venezia Santa Lucia, martedì 13 a Milano Porta Garibaldi, mercoledì 14 a Torino Porta Nuova, giovedì 15 a Genova Piazza Principe, sabato 17 ad Ancona Centrale, domenica 18 a Bologna Centrale, lunedì 19 a Parma, martedì 20 a La Spezia Centrale, giovedì 22 a Firenze Santa Maria Novella, sabato 24 a Roma Ostiense, domenica 25 a Napoli Centrale e martedì 27 a Taranto.

Sanremo 2024: Amadeus, traffico televoto senza precedenti

"Mi dicono che si stanno avendo problemi per votare. State tranquilli, è tutto regolare. Stanno gestendo il traffico del televoto che è senza precedenti". L'annuncio arriva direttamente da Amadeus che rassicura sulla regolarità del voto da casa.

Sanremo 2024: Mahmood, 'viva le differenze, viva la libertà sempre'

Ovazione per Mahmood al teatro Ariston che con il brano 'Tuta Gold' si esibisce con un corpo di ballo. "Volevo ringraziare tutte le artiste e gli artisti che questa settimana ci hanno regalato la loro visione del mondo: viva le differenze, viva la libertà di pensiero sempre e comunque" dice l'artista alla fine dell'esibizione.

Sanremo: è caos al televoto, Annalisa, Irama e Geolier segnalano disagi

E' caos nel sistema del televoto del festival. Sui social, decine di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema. Anche alcuni degli artisti in gara stanno facendo dei video in cui cercano di rassicurare i fan ed evidenziano dei rallentamenti e disagi. "Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera", dice Geolier in video

"Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l'sms di conferma della votazione", dice Annalisa in una storia su Instagram.

Sanremo: Fiorello esordisce da presentatore e fa il verso a Giuliano Sangiorgi

Fiorello esordisce da presentatore sul palco dell'Ariston. In un elegante smoking lo showman per prendere tempo e intrattenere il pubblico in attesa che i tecnici preparino il palco improvvisa una gag con Amadeus, fingendo di leggere il gobbo con posposizioni di parole e anagrammi. Il primo annuncio per lui sono i Negramaro: "Voi sarete al Techeté del 2059, perché questo è il mio primo annuncio e voi siete i miei primi annunciati", dice Fiorello. Nell'annunciarli, lo showman siciliano gorgheggia e ulula facendo scherzosamente il verso al modo di cantare di Giuliano Sangiorgi: "In Salento cantano così perché c'è il sole è la sabbia è molto calda", dice tra le risate del pubblico. Poi il microfono passa ai Negramaro, e il frontman Giuliano Sangiorgi prima di cantare esorta: "Viva la musica, viva la libertà, viva la pace".

Sanremo 2024: Fiorello esordisce da conduttore tra Michael Jackson e Modugno

Un mash up tra Michael Jackson e Domenico Modugno in 'Vecchio Frac'. Fiorello esordisce così da co-conduttore sul palco dell'Ariston: vestito con un frac profilato di led fosforescenti, lo showman ha cantato accompagnato dai Light Balance, compagnia ucraina di Kiev celebre nel mondo. "Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio", scherza. Poi uno scambio di battute con Amadeus sulle clamorose percentuali di ascolto del festival: "Tu col 67% sei non un partito politico ma un'intera coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l'Eurofestival", dice tra le risate della platea. Immancabile l'ironia sul 'non' sesto festival di Ama: "Amadeus ha bisogno di riposo", dice Fiore. Poi si rivolge al figlio del conduttore, seduto in prima fila: "Io penso a José, sono cinque anni che sei lì. Gli italiani ti hanno visto crescere su quella sedia. L'anno prossimo che farai? Ti tocca andare a scuola. Immagino il professore: José Sebastiani, con il codice 01....". Infine, Fiorello si congeda per andare a cambiarsi. "Vado -dice ironizzando sulla lunghezza della serata- perché qui quando l'ultimo ha finito di cantare, il primo è già in tournée".

Sanremo 2024: Big Mama, 'credete nei sogni sempre'

Vestita di rosso, canta Big Mama, seconda artista in gara con il brano 'La rabbia non ti basta'. "Questa sera dedico la canzone a tutte le persone insicure che provano vergogna. Credete in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare ballate" dice l'artista a fine esibizione che ringrazia il maestro, l'orchestra e Amadeus: "grazie perché hai visto in me la luce". "Sei unica" risponde il direttore artistico.

Sanremo: classifica provvisoria contestata, Amadeus chiede rispetto

Il pubblico del teatro Ariston contesta la classifica provvisoria del festival che vede Geolier in testa. "Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po' è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara" è l'invito di Amadeus.

Sanremo: Geolier, Angelina Mango e Annalisa sul podio provvisorio

Geolier con 'I p' me, tu p' te' al primo posto, al secondo posto Angelina Mango con 'La Noia'e al terzo posto Annalisa con 'Sinceramente', guidano la classifica provvisoria risultata dal voto nelle prime quattro serate del Festival di Sanremo 2024 e comunicata da Amadeus all'inizio della finale che decreterà il vincitore.

Al quarto posto Ghali con 'Casa mia', al quinto Irama con 'Tu no', al sesto Mahmood con 'Tuta Gold', al settimo Alessandra Amoroso con 'Fino a qui', all'ottavo Loredana Bertè con 'Pazza', al nono Diodato con 'Ti muovi', al decimo Alfa con 'Vai!', all'11mo Il Volo con 'Capolavoro', al 12mo Emma con 'Apne', al 13mo Gazzelle con 'Tutto qui', al 14mo Fiorella Mannoia con 'Mariposa', al 15mo The Kolors, al 16mo Il Tre con 'Fragile', al 17mo i Santi Francesi con 'L'amore in bocca', al 18mo Mr Rain, al 19mo i Negramaro con 'Ricominciamo tutto', al 20mo i Ricchi e Poveri con 'Ma non tutta la vita', al 21mo Dargen D'Amico con 'Onda alta', al 22mo BigMamma con 'La rabbia non ti basta', al 23mo Rose Villain con 'Click boom', al 24mo Clara con 'Diamanti Grezzi', al 25mo Maninni con 'Spettacolare', al 26mo Renga&Nek con 'Pazza di te', al 27mo Bnrk44 con 'Governo punk', al 28mo La Sad con 'Autodistruttivo', al 29mo Fred De Palma con 'Il cielo non ci vuole, al 30mo Sangiovanni con 'Finiscimi'.

Sanremo 2024: Ariston in piedi per l'inno di Mameli, al via la finale

Teatro Ariston in piedi per l'inno di Mameli. Si apre il sipario della serata finale del festival di Sanremo. In platea ci sono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, generale Piero Serino, e il consigliere d'amministrazione della Rai, Simona Agnes. A seguire la banda lascia il palco da platea eseguendo la Marcia d’Ordinanza.