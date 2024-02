Sanremo, dalla spugna di Rose Villain al reggicalze di Annalisa, tutti i look

I look più stravaganti indossati dai concorrenti nella seconda serata di Sanremo 2024

Sul palco dell'Ariston se ne vedono sempre delle belle, soprattutto se parliamo di outfit che anche quest'anno non mancano di far discutere. La seconda serata della 74esima edizione di Sanremo ha visto solo 15 dei 30 concorrenti sfidarsi tra di loro, i restanti pur cantando solo nella terza serata hanno comunque calcato la scena in veste di presentatori, e in vesti alquanto obinabili. Ecco la pagella dei look più strambi della seconda serata riportata dal sito di Dagospia.

Rose Villain in Gcds: E peraltro libera le pentole dallo sporco più incrostato. Voto: 7

Rose Villain



Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli. Sexy e austero. Austero e sexy. Voto: 7

Annalisa



Mahmood in Rick Owens. Oh mio Dio, mi è caduta la spallina! Voto: 9

Mahmood

Big Mama in Lorenzo Seghezzi. Ha dedicato l'esibizione alla comunità queer. Non potendolo certo dedicare allo stylist…Voto: 5

Big Mama

Angelina in Etro. Con quello verde e rosa ci facciamo il divano, con quello rosso il copriletto. Voto: 6------

angelina mango



Dargen D'Amico in Moschino. Un piccolo passo per Dargen, ma un grande passo per Sanremo. È che sto passo lo fa coi ciabattoni. Voto: 6