Sanremo, da Dargen con gli orsetti a Ghali principessa: i meme più divertenti

Sanremo 2024: ecco i meme più divertenti della prima serata del Festival

Da Ghali paragonato alla Fata Turchina per il suo vestito al collegamento tra Amadeus e Cillian Murphy nel film "Oppenheimer", fino alla frecciatina di Fiorello a Chiara Ferragni: "Ama pensati libero... è l'ultimo". Questi sono solo alcuni dei meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2024.

Nell'annunciare il primo cantante in gara, Clara, Amadeus è tato paragonato a Cillan Murphy del film Oppenhemer mentre cerca di interpretare il fisico americano a cui si deve l’invenzione della bomba atomica.

pov: sei amadeus e stai annunciando la prima cantante prima delle nove

L’account Instagram di The Jackal regala sempre grandi emozioni lato meme. E infatti questa sua creazione geniale ha fatto impazzire la rete. Clara viene mostrata durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, primissima esibizione che ha aperto la 74esima edizione del Festival di Sanremo, e la sua interpretazione nella serie televisiva Mare fuori. Il confronto è quello tra liceo classico e l’alberghiero.





Fiorella Mannoia è arrivata sul palco dell'Ariston a piedi nudi, come aveva ipotizzando nei giorni scorsi. L'obiettivo era conquistare punti al Fantasanremo. All'Ariston non è una novità: l’anno scorso lo fece Madame, però la prima in assoluto è stata Sandie Shaw nel 1970. L'artista britannica, già vincitrice di un Eurovision nel 1967, nel 1970 partecipò al Festival in coppia con Pino Donaggio con il brano Che effetto mi fa. Poi nel 1996 fu la volta di Marina Rei.

Un meme ormai storico ritorna anche in questa occasione, sottolineando i look molto ribelli e punk dei La Sad. Il meme in questione ipotizza che i cosiddetti boomer abbiano fatto quell’espressione lì, un sorriso da paresi facciale insomma. Ricordiamo che il trio dei La Sad è salito sul palco con capelli colorati e anche una cresta da punk targata 1977.

Moltissimi meme hanno paragonato il look scelto da Marco Mengoni per la sua esibizione di Due vite, la canzone che ha vinto il Festival nella scorsa edizione, e i centrini all’uncinetto fatti dalle nonne. La rete pullula di accostamenti di questo tipo.

Ebbene sì: purtroppo uno dei nomi che per il grande pubblico è sinonimo di Festival di Sanremo quest’anno mancherà all’appello. Beppe Vessicchio è il direttore d’orchestra tra i più celebri della storia dell’Ariston, quindi la notizia della sua assenza per l'edizione 2024 ha davvero rattristato i più. Questo meme ben esprime il dispiacere di non vedere a Sanremo il volto che per molti è il simbolo del Festival.

Mahmood si è esibito ieri sera con la canzone Tuta gold. Un frame della trasmissione andata in onda ieri che sta popolando molti meme è questo, dove vediamo l’espressione soddisfatta del cantante. In questo caso viene paragonata alla tipica espressione compiaciuta di quando da adolescenti venivamo sfiorati per sbaglio dalla persona che ci piaceva.

Non è passato inosservato il fatto che il 2024 sia un anno bisestile e con in gara Diodato, due cose che sono successe purtroppo nell’anno in cui iniziò la pandemia… Questo meme usa come immagine un altro meme molto famoso e gettonatisismo in rete, usato quando si vuole esprimere tensione.

In questo meme il frame che immortala Amadeus e il suo co-conduttore di ieri sera, ossia il vincitore dell’anno scorso Marco Mengoni, mostra le esilaranti espressioni di Amadeus e Mengoni, che qui vengono paragonati al figlio adolescente che sta guardando la partita di calcio (in questo caso è “Ama”, come tutti chiamano affettuosamente Amadeus) e la madre che cambia canale per guardare una serie televisiva turca.

Il trio assai punk che si chiama La Sad si è presentato sul palco con capigliature colorate (una delle quali una cresta a spuntoni rosa shocking, in perfetto stile punk ’77). Il trio è al centro di numerosi meme che si stanno riversando in rete, uno dei quali paragona i tre cantanti alle Sailor, in particolare Sailor Moon, Sailor Mercury e Sailor Jupiter.

L’immagine di Gianni Morandi forse più celebre del web è questa, che viene usata come meme per esprimere il disorientamento causato dal testo della canzone di Sangiovanni, intitolata Finiscimi.

Ghali si è presentato sul palco dell’Ariston vestito con un look che non è certo passato inosservato: celeste fiabesco, tempestato di brillantini. Ed è subito Fata Turchina, come infatti la rete ha notato. Il brano portato a Ghali a Sanremo si intitola Casa mia e parla del pianeta Terra a un alieno. Ieri sera tra il pubblico dell’Ariston è comparso anche un alieno, che ha salutato tutti mentre Ghali si esibiva.

Qui vediamo Amadeus e Marco Mengoni, conduttori della serata di ieri sera, assieme a Dargen D’Amico, che ha debuttato a Sanremo 2024 con un look originale composto dagli immancabili occhiali da sole e da peluche a forma di orsacchiotto sulla giacca. D’Amico gareggia con la canzone Onda Alta.

I Ricchi e Poveri hanno cantato il brano Ma non tutta la vita, in gara al Festival di Sanremo 2024. A distanza di 32 anni, hanno fatto ballare l'Ariston e si sono presentati legati con un enorme fiocco rosso. Molti sui social network hanno commentato proprio la scelta del fiocco gigante, e uno dei meme paragona il suddetto dettaglio fashion a qualcosa di ben poco fashion, ossia la copertina con cui molti stanno in casa nei periodi freddi. Probabilmente molti guardano anche Sanremo con il plaid.

Davvero esilarante il meme che paragona un momento della prima serata del Festival 2024 alla modalità “viaggiatori super imbottiti”, quando un viaggiatore che deve salire sull’aereo indossa numerosi indumenti e accessori per non dover pagare il bagaglio sui voli.

E per concludere non si può certo parlare di meme di Sanremo senza citare quelli mitici di Spinoza. Su X hanno fatto ridere tutti con il paragone tra lo smartworking e il look di Loredana Bertè. La battuta si riferisce al fatto che solitamente, nei giorni in cui si è in smartworking, ci si veste bene solo nella parte superiore del look, quella che si vede durante le call di lavoro insomma.