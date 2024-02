Sanremo 2024: da Mengoni ad Annalisa, Mahmood e... Vince il made in Italy

Sanremo 2024 look: Mengoni con Emporio Armani-Versace, Mahmood-Prada e...

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 vince anche sul piano del look. Una sorta di... Milano Fashion Week sul palco del teatro Ariston. Pronti-via ecco il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni con un abito di Emporio Armani seguito da scenografici look Atelier Versace, Valentino by Pierpaolo Piccioli e Fendi.

Al suo fianco il presentatore della kermesse canore, Amadeus, sempre più uomo dei record negli ascolti tv, vestito Gai Mattiolo, mentre Fiorello conferma Giorgio Armani.

Fiorello e Amadeus (foto Lapresse)



Passiamo alla top-5, i primi cinque in classifica dopo la prima serata. Guida Loredana Bertè con look Black Tie’ di Valentino, davanti al duo delle favorite di Sanremo: Angelina Mango aveva un abito Etro by Marco De Vincenzo, mentre Annalisa (mozzafiato) in Dolce&Gabbana. Diodato quarto classificato è sceso in campo in total white Zegna davanti al due volte vincitore Mahmood in Prada.

Annalisa (foto Lapresse)



E ancora: The Kolors e Il Volo hanno indossato Emporio Armani, mentre Clara ha cantato con abito Armani Privé. Dargen D’Amico invece ha puntato su Moschino, mentre il rap di Geolier sceglie Dsquared2. Rose Villain? Abito Marni Francesco Risso e Ghali vota Loewe.

Dargen D'Amico (foto Lapresse)



Non basta. "I Ricchi e Poveri si sono esibiti in Vivetta, Mr. Rain ha scelto Fendi. I Santi Francesi si sono rivolti al duo creativo Dolce&Gabbana. Msgm ha vestito la romantica ballata di Gazzelle, Sangiovanni ha seguito la tendenza oversize interpretata da Gcds - riporta pambianconews - Fiorella Mannoia ha scelto un abito in pizzo di Luisa Spagnoli mentre La Sad ha optato per l’allure rock di Philipp Plein. Mise sartoriali per i Negramaro (in Paul & Shark), Maninni (Antonio Riva Milano), Nek e Francesco Renga (Maurizio Miri). Bigmama ha indossato un abito di Lorenzo Seghezzi, esperto di corsetteria. Alessandra Amoroso si è affidata al brand in ascesa Mônot, mentre l’amica e collega Emma ha optato per un mini dress firmato Marc Jacobs, mood streetwear per Il Tre in Diesel, minimal Irama in Grifoni".

Alessandra Amoroso (foto Lapresse)



Leggi anche