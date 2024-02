Sanremo 2024 look da sogno, Annalisa reggicalze - Angelina Mango cool in Etro

I bookmakers alla vigilia non avevano dubbi: la vittoria di Sanremo 2024 sarà un testa a testa tra Annalisa e Angelina Mango. E la sfida è iniziata. La prima serata le vede sul podio all'inseguimento di una strepitosa Loredana Bertè: la lunga corsa verso la finale di sabato è iniziata.

Intanto, le due hanno incantato non solo con le performance musicali ma anche con il loro look. Calze scure, molto coprenti con reggicalze per Annalisa che ha scelto un abito di Dolce e Gabbana, per la 'prima' del suo brano "Sinceramente". Tubino aderente bianco con inserti color nero su base rosa cipria e silhouette aderente per Angelina Mango che si è presentata con un abito realizzato dalla Maison Etro di Marco De Vincenzo e ha cantato "La noia".