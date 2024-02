Sanremo, Fiorello su 'caso' Travolta : "Denunciati dall'associazione paperi italiani"

Sanremo: Fiorello su 'caso' Travolta , 'scippo meno grave del ballo del qua qua'

"Ama, ci stanno insultando tutti. Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno... lo scippo è meno grave del ballo del qua qua". Così Fiorello in collegamento con Amadeus dall'Aristonello, durante la terza serata del festival di Sanremo, torna sul 'caso' Jhon Travolta e ironizza ancora sulla gag di ieri sera. "E' arrivata anche una denuncia dall'associazione paperi italiani secondo cui quello che abbiamo fatto è la cosa peggiore che è successa alle papere dopo la caccia" conclude lo showman.

Sanremo: Fiorello, 'Travolta? Il tranello l'ha fatto lui a noi'

"È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre". Fiorello parla dopo la gag delle polemiche con John Travolta, e lo fa in occasione del Tapiro d'Oro consegnatogli da Striscia La Notizia per le critiche ricevute dopo avergli fatto ballare 'Il ballo del qua qua' in diretta. "Ma secondo voi, lui non era d’accordo? -dice Fiorello- Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi".

Sanremo 2024: Eros Ramazzotti ad Amadeus, faccio anche io ballo qua qua?

La polemica su John Travolta aleggia sulla serata e ad Amadeus sembra non andare giù. Ramazzotti prova a sdrammatizzare: "Faccio anche io il ballo del qua qua?". "Lo faresti con più simpatia...", risponde il conduttore.

Sanremo: anche Russel Crowe fa una battuta sul caso Travolta

Anche Russel Crowe entra nel caso John Travolta e lo fa strappando una risata. Succede quando Teresa Mannino parla di un antenato dell'attore di origini italiane spiegando che non si direbbe visto che non ha un nome che riveli queste radici come lo ha, per esempio, Leonardo Di Caprio. "O come Travolta" suggerisce Russel, suscitando l'ilarità di tutti, Amadeus compreso.

Sanremo: Amadeus, 'si è parlato troppo di John Travolta e poco di Giovanni Allevi'

"Grazie a chi ha scelto di voler condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita. Si è parlato troppo di John Travolta, ma non si è dato abbastanza spazio alla grandezza del maestro Giovanni Allevi". Amadeus da il via alla terza serata del 74mo festival di Sanremo, e in apertura della puntata tenta di gettare sul fuoco sulle polemiche relative alla performance di John Travolta, ospite della serata di ieri.

"Grazie per l'affetto, per l'entusiamo, per gli ascolti eccezionali che ci state regalando -ha detto il conduttore- Grazie ai 30 cantanti, le loro canzoni in questi giorni sono la colonna sonora della nostra vita, i numeri streaming sono da record, gli ascolti in radio non ne parliamo, ma un grazie ancora più sentito per chi su questo palco ha saputo regalare emozioni importanti".