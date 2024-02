Sanremo, scaletta prima puntata: ospiti e cantanti in gara

Sanremo, scaletta prima puntata: questa sera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara. Tra gli ospiti Mengoni, Edoardo Leo e la madre di Giò Giò

Questa sera 6 febbraio 2024 si apre ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'ultima diretta e condotta da Amadeus. Al suo fianco come super ospite musicale ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano "Due Vite". Nella prima serata si esibiranno tutti e i 30 cantanti in gara (27 big e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con altrettante canzoni inedite. Le performance saranno votate solo dalla Giuria della sala stampa, tv e web. Alla fine della puntata verranno comunicate le prime 10 posizioni in classifica.

La serata sarà preceduta dal PrimaFestival condotto da Paola&Chiara, affiancate dagli inviati speciali e celebri tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Seguirà poi VivaSanremo condotto da Fiorello in compagnia di Alessia Marcuzzi.

Ecco gli artisti che si esibiranno stasera e i rispettivi brani:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo Punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’me, tu p’te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Berté – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Tra gli ospiti della prima serata, come annunciato da Amadeus in conferenza stampa, saliranno sul palco la madre di Giovanni Battista Cutolo, meglio conosciuto come Giò Giò, giovane musicista ucciso per strada a Napoli dopo una lite. All'Ariston ci sarà anche l'attore Edoardo Leo, che presenterà la fiction "Il Clandestino". In collegamento da Piazza Colombo si esibirà invece Lazza mentre dalla nave Costa Smeralda canterà il rapper Tedua.