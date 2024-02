Sanremo, la miniera d'oro della Rai. Raccolta pubblicitaria oltre i 50 mln

Sanremo, raccolta pubblicitaria da record: oltre i 50 mln raggiunti l'anno scorso

Musica per le orecchie della Rai. Il Festival di Sanremo sta per iniziare e, ormai, il countdown è quasi arrivato agli sgoccioli. E se dalla parte degli ascolti televisivi la Rai non può che ritenersi soddisfatta, un’altra ottima notizia viene dalla raccolta pubblicitaria.

“Viaggiamo verso il record”, ha affermato Gian Paolo Tagliavia, numero uno della concessionaria della tv pubblica Rai Pubblicità, sostenendo che quest’anno la raccolta sarà addirittura superiore ai 50 milioni di euro messi in cassa nella precedente edizione. Un record via l’altro per Amadeus, alla direzione artistica del suo quinto Festival.

“Parliamo di un pre consuntivo, perché di norma le considerazioni finali si fanno la domenica e stiamo ancora lavorando, ma c'è soddisfazione: ancora una volta sarà un anno molto significativo per la raccolta, un altro Sanremo che ci rende contenti anche per il modo di lavorare, in sintonia con la direzione artistica e la direzione di Prime time”, ha affermato ancora Tagliavia.

“Sono felice che aziende così importanti abbiano sposato il mio festival di Sanremo”, ha commentato Amadeus. “Quest’anno più che mai Sanremo è una grande festa, un grande spettacolo che coinvolge tutta la città. Speriamo che questa quinta edizione soddisfi il pubblico ma anche gli sponsor». Il direttore artistico ricorda poi che sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibiranno nelle cinque serate Lazza, Rosa Chemical “che ha promesso non bacerà nessuno”, Paola a Chiara, Arisa, Tananai; sul palco galleggiante invece aprirà e chiuderà Tedua e si esibiranno mercoledì Bob Sinclar, giovedì Bresh, venerdì Gigi D’Agostino “che sono felice di rivedere in console”.