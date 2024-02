Sanremo, Amadeus: "Sesto Festival? Bastano 5". Sui trattori all'Ariston...

Sanremo: Amadeus, 'i miei festival non sono politicamente schierati, né destra né sinistra'

"I miei sono festival che non sono politicamente schierati, né a destra né a sinistra. L'ho sempre detto. In passato sono stato mandato a casa sia dalla destra che dalla sinistra. Quindi più libero non si può". Amadeus ha risposto così a chi gli chiedeva un commento su chi annuncia Sanremo 2024 come il festival di 'TeleMeloni'. Anche in relazione alle polemiche che accompagnarono il festival dell'anno scorso. "Posso smentire qualsiasi intervento dell'azienda. Ho incontrato Roberto Sergio appena è diventato amministratore delegato - ha assicurato - e lui mi ha detto puoi continuare liberamente a fare Sanremo esattamente come hai fatto gli ultimi quattro festival. Questa è stata l'unica che mi ha detto. Non ha mai fatto una telefonata per chiedermi chi ci sarà e chi non ci sarà, che hai pensato e che non hai pensato. Quindi assoluta libertà. Anche perché io nei miei festival precedenti non ho mai cercato a tavolino delle cose sensazionali". Sul collegamento con il programma di Fabio Fazio domenica sera, Amadeus ha spiegato: "Ho ricevuto una telefonata da Fabio, ci conosciamo da tanti anni e lui m'ha detto mi piacerebbe se tu Rosario foste in trasmissione da me la domenica prima del festival come abbiamo fatto negli altri anni. Ovviamente avendo un contratto di esclusiva con la Rai, devo chiedere una liberatoria. Quindi ho chiamato direttamente Roberto Sergio e Roberto Sergio m'ha detto puoi andare tranquillamente", ha concluso.

Sanremo 2024: Amadeus, 'Geolier? C'è movimento nuovo napoletano che è fortissimo'

"Conosco Geolier e la forza di questo ragazzo. C'è un movimento nuovo napoletano che è fortissimo, che è dato da rapper bravi, veramente bravi. Non è più solo un movimento napoletano per Napoli, è un movimento napoletano per l'Italia intera". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, aggiungendo: "Non c'è un ragazzo, da nord a sud, che non conosca cantanti come Geolier e tanti altri. E questo, devo dire, mi fa un grande piacere". "Avendo la moglie napoletana conosco e comprendo il napoletano. Per me è fondamentale, è bello sentir cantare il napoletano" spiega il direttore artistico.

Sul tema interviene anche Fiorello: "Ieri ho avuto modo di conoscere Geolier, perché ha partecipato ad una puntata del nostro Mare Fuori, in cui c'era Mauro Casciari, che gli dava lezioni di napoletano. E' stato al gioco ed è stato realmente di spirito".

Sanremo: Amadeus, 'il sesto festival? Lusingato, ma cinque anni sono sufficienti'

'Come tutte le cose a un certo punto devono terminare' "Si è interrotto il collegamento...". Ironizza così Amadeus con un giornalista che, in collegamento dalla sala stampa Lucio Dalla, gli chiede se ha pensato di valutare l'ipotesi di un sesto Sanremo. Poi, il direttore artistico risponde seriamente: "Sono innamorato del festival, lo siamo tutti noi. Eravamo inviati qui per le radio nei primi anni Novanta -aggiunge il direttore artistico - Ma credo che come tutte le cose a un certo punto debbano terminare. Sono lusingato dall'affetto della Rai e del pubblico, ma credo che i cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro, con una festa bellissima. Rimango innamorato a vita del festival di Sanremo".

Sanremo 2024: Amadeus, 'del mio festival vorrei restasse musica radiofonica e allegria'

"Cosa vorrei che i miei successori portassero nelle edizioni successive? Io vorrei portare le due cose che a me piacciono di più portare la musica attuale, che entrano nelle radio, nelle classifiche, perché sono quelle amate dal pubblico,e la spensieratezza e l'allegria". Lo dice Amadeus alla conferenza stampa di apertura del festival di Sanremo.

"Chiaro io ho avuto la fortuna di avere vicino a me Rosario (Fiorello, ndr), ma portare un po' di leggerezza è fondamentale -aggiunge Amadeus- Rompere gli schemi e far capire che è la manifestazione canora più importante in Italia ma anche una grande festa popolare, godiamocela con allegria".

Sanremo: Fiorello irrompe in sala stampa, 'ora mi devo abituare a nuovo fuso orario'

"E' bello essere di nuovo qua. Devo dire che già stamattina non era male, è andava molto bene. Ci aspettavamo tre-quattrocento persone, abbiamo detto sicuramente riusciamo a fare qualcosa così. Invece alle cinque meno venti c'era già gente". Fiorello irrompe a sorpresa in sala stampa per qualche commento con i giornalisti sull'esordio sanremese del suo 'Glass' davanti all'Ariston, stamattina alle sette del mattino. Ti sei appena svegliato? chiede Amadeus. "No. Mi devo riabituare ad un nuovo fuso orario", dice Fiorello. Lo showman si siede poi tra Amadeus e il sindaco di Sanremo Alberto Bancheri, al suo ultimo mandato dopo dieci anni. "Hanno finito tutti e due -scherza Fiorello- e io sono in mezzo".

Sanremo: Amadeus, 'se vengono i trattori li faccio salire sul palco'. Fiorello: 'Il primo della fila è Al Bano"

"Se vengono i trattori, li faccio salire sul palco". Così Amadeus ha risposto in conferenza stampa sull'appello rivoltogli dagli agricoltori per poter portare le ragioni della protesta sul palco di Sanremo 2024. "Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano", è intervenuto Fiorello sorridendo. Amadeus ha poi aggiunto che finora non ci sono stati contatti con gli organizzatori della protesta: "Nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla. È una protesta giusta e sacrosanta, per il diritto al lavoro", ha detto.

"La loro protesta è giusta e sacrosanta. Non sono però stato contattato e non ho contattato nessuno", le parole di Amadeus. "Quella dei trattori è una protesta giusta - ha aggiunto - per il diritto al lavoro e alla tutela del lavoro. Ma onestamente, non sono stato contattato.

Sanremo: Amadeus, 'Non ho tempo per preoccuparmi, l'idea è quella di godersela'

"Preoccupato? Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L'idea è quella di godersela". A dirlo ai giornalisti è Amadeus, in sala stampa al teatro Ariston per la consueta conferenza stampa di presentazione del festival.