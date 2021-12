Lucarelli vs Nasti: "Si preoccupa per il vaccino ma non per il seno rifatto"

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti: "Ha più confidenza con la chirurgia estetica che con i vaccini. Quanti ne ha fatti per l'Isola dei Famosi?"

E' guerra aperta tra Selvaggia Lucarella e Chiara Nasti. Il terreno di scontro è il vaccino Covid. La prima è in prima linea contro i No Vax, tanto da essere stata aggredita durante una manifestazione da parte di un ex puglie che si oppone Green Pass, mentre la seconda tramite il suo profilo Instagram si è detta preoccupata delle reazioni avverse del vaccino nei giovani. La Lucarelli quindi l'ha accusata di voler diffondere false informazioni e soprattutto di farlo con ipocrisia e senza alcun criterio.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti: "Preoccupata per il vaccino Covid? Non ha avuto problemi a fare l'anestesia per rifarsi il seno a 17 anni"

"Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, - afferma Selvaggia Lucarelli riferendosi a Chiara Nasti - potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini". "Per andare all’Isola dei Famosi quanti vaccini hai fatto?", chiude il suo commento la Lucarelli riferendosi alla partecipazione della influencer al reality show di Mediaset nel 2018 e registrato in Honduras.

La posizione della Lucarella ha ovviamente scatenato la tradizionale scia di commenti, suddivisi equamente tra chi sostiene Chiara Nasti e coloro che invece è favorevole alla posizione dell'opinionista. La modella ed ex fidanza da Nicolò Zaniolo ha deciso di non vaccinarsi e lo scorso novembre ha contratto il Covid-19. La Nasti oggi pare abbia iniziato una relazione con Mattia Zaccagni della Lazio.