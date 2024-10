Endless Love Anticipazioni 25 Ottobre - 2 Novembre: Tensioni per Kemal e Nihan, Deniz in pericolo

Gli amanti della celebre serie turca Endless Love non possono perdere i nuovi episodi che andranno in onda tra venerdì 25 ottobre e sabato 2 novembre, con momenti di intensa tensione e drammatici colpi di scena che potrebbero cambiare il destino dei protagonisti. Kemal, in fuga disperata per proteggere la piccola Deniz, e Nihan, travolta dalla paura di perdere la figlia, devono affrontare le conseguenze di scelte difficili. Ogni episodio regala emozioni uniche e tiene incollati gli spettatori, rendendo Endless Love un appuntamento imperdibile su Canale 5.

Venerdì 25 ottobre: Asu e il doppio gioco con Tarik

Endless Love Trailer

Asu, con la sua astuzia manipolativa, torna a tramare contro Emir. Approfittando del malcontento di Tarik, gli propone un’alleanza promettendo di aiutarlo a liberarsi dal controllo del fratello. In realtà, Asu ha un piano nascosto per tenerlo sotto controllo, mentre Kemal continua a lottare per riavere la figlia.

Sabato 26 ottobre: Kemal tenta il tutto per tutto per salvare Deniz

Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 14:45, si susseguiranno tre episodi in cui l’intensità raggiungerà livelli altissimi. Emir sottrae i passaporti di Nihan e Deniz, facendo temere a Nihan un trasferimento all’estero della bambina. Kemal, determinato a salvarla, organizza un piano con l’aiuto dei fidati Zehir e Ayhan per infiltrarsi nella casa di Emir, ma non sa che Emir è pronto a difendersi, deciso a non cedere terreno.

Lunedì 28 ottobre: una rivelazione che stravolge tutto

Nella puntata di lunedì, la svolta arriva quando Bacu ascolta una conversazione tra Zeynep e Tarik, scoprendo che Zeynep ha salvato Kemal. Questo segreto, una volta rivelato, metterà in discussione molte alleanze e potrebbe cambiare radicalmente il destino di Kemal e di chi gli è stato vicino.

Martedì 29 ottobre: Kemal e Deniz in fuga

Martedì, Kemal tenta il tutto per tutto e fugge con Deniz, cercando di nasconderla da Emir. Tuttavia, la tensione aumenta quando Hakan scopre che la bambina è figlia di Kemal. Un segreto che rischia di distruggere la pace della famiglia e rivelare il legame nascosto tra Deniz e Kemal.

Mercoledì 30 ottobre: tradimenti e complotti

Mercoledì 30 ottobre, Tarik si trova a fare una scoperta inquietante: una microspia nella borsa della madre, segno che qualcuno sta spiando i loro movimenti. Nonostante il dolore, decide di denunciare l’accaduto, mettendo in pericolo il segreto di Kemal. Le tensioni familiari si intensificano, lasciando tutti sospesi tra tradimento e lealtà.

Giovedì 31 ottobre: la drammatica corsa in ospedale e l'arresto di Kemal

Giovedì, Deniz inizia a mostrare segni di una grave reazione allergica dopo aver ingerito fragole. Senza documenti che possano identificare la bambina, il medico sospetta e contatta la polizia, portando all’arresto di Kemal. Mentre Emir visita Kemal in carcere e tenta di spezzarlo con una registrazione straziante di Deniz, Kemal reagisce minacciandolo, in una scena carica di tensione e dolore.

Venerdì 1 novembre: Emir intensifica la sua vendetta

Sebbene Endless Love non sia in onda su Canale 5 il 1° novembre, i fan potranno seguire un episodio speciale in streaming su Mediaset Infinity. In questa puntata esclusiva, Emir attiva tutte le sue risorse per ritrovare Kemal e Nihan. Nel frattempo, Asu e Tarik si alleano contro Kemal, pronti a tutto pur di vederlo fallire.

Sabato 2 novembre: la notizia della gravidanza di Zeynep

Il 2 novembre, a partire dalle 14:45, andranno in onda altri episodi cruciali. Zeynep, sopraffatta da una nuova rivelazione, scopre di essere incinta. La notizia scuote profondamente la famiglia e mette in pericolo Zeynep, che viene rapita da Emir in un tentativo disperato di manipolarla. Tuttavia, Emir cambia idea e la lascia libera una volta scoperta la gravidanza. Leyla, intanto, convince Ifran a rinunciare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell'azienda e contrastare i piani di Emir.

Dove seguire Endless Love: puntate in streaming e on demand

Gli appassionati di Endless Love possono seguire la serie su Canale 5 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:45, e il giovedì in prima serata alle 21:30. Per chi desidera rivedere le puntate o guardarle in streaming, la serie è disponibile su Mediaset Infinity, dove gli episodi sono accessibili in live streaming o on demand.