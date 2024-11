Le novità più attese tra le serie thriller Netflix nel 2025

Un anno di suspense e colpi di scena su Netflix

Il 2025 si preannuncia come un anno memorabile per gli amanti del thriller su Netflix. Tra sequel attesissimi e produzioni originali di alto livello, la piattaforma di streaming ha preparato un menu di suspense irresistibile. Con nomi di grande calibro come Robert De Niro e storie che promettono di tenerci incollati allo schermo, il thriller torna protagonista nelle serate italiane. Scopriamo insieme le serie più attese e perché meritano un posto nella vostra lista dei preferiti.

The Night Agent – Stagione 2









Data di uscita: 23 gennaio 2025

Regista: Seth Gordon

Cast: Gabriel Basso, Luciane Buchanan

Con la prima stagione che ha conquistato milioni di spettatori, "The Night Agent" torna per una nuova avventura. Peter Sutherland, giovane agente dell’FBI, si trova questa volta coinvolto in una missione ancora più intricata. Intrighi politici e colpi di scena si intrecciano in un racconto che esplora il confine tra dovere e fiducia.

Se la prima stagione ha dimostrato che la serie può combinare azione e narrazione intelligente, la seconda promette di alzare ulteriormente il livello. Fan di "Homeland" e "Jack Ryan", segnate questa data sul calendario.

Zero Day









Data di uscita: 20 febbraio 2025

Registi: Lesli Linka Glatter, Noah Oppenheim

Cast: Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons

Robert De Niro debutta in una serie Netflix con "Zero Day", un thriller politico ambientato in un mondo scosso da un attacco informatico globale. La serie non è solo un'esplorazione della vulnerabilità tecnologica, ma anche un viaggio nella psiche di coloro che lottano per il potere.

Il trailer lascia intravedere un mix di tensione e profondità emotiva che potrebbe ridefinire il genere. Per i fan di serie come "House of Cards" e "Mr. Robot", questa è imperdibile.

Missing You





Data di uscita: 1° gennaio 2025

Basata su: L’omonimo romanzo di Harlan Coben

Cast: Rosalind Eleazar

Adattare un romanzo di Harlan Coben è sempre una garanzia di successo, e "Missing You" non fa eccezione. La detective Kat Donovan si ritrova faccia a faccia con il passato quando scopre il suo ex fidanzato scomparso su un’app di incontri.

La serie promette di combinare mistero e intensità emotiva, regalando una trama che scava nelle fragilità umane.

Wayward









Data di uscita: 2025

Ideatore: Mae Martin

Cast: Toni Collette, Sarah Gadon

Questa miniserie si distingue per il suo approccio innovativo al genere thriller. Ambientata in una cittadina apparentemente idilliaca, "Wayward" esplora i segreti oscuri dei centri per adolescenti problematici. Toni Collette offre una performance intensa in una storia che promette di essere sia disturbante che affascinante.



Con produzioni di alta qualità e una narrativa sempre più sofisticata, Netflix continua a confermarsi leader nel settore del thriller. Ogni serie, con la sua unicità, offre un motivo per restare sintonizzati: che sia per le performance mozzafiato di attori del calibro di De Niro o per trame che ci fanno riflettere tanto quanto ci tengono con il fiato sospeso.