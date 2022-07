Shakira-Piqué: il divorzio è in stile "La guerra dei Roses"

La cantante Shakira e Piqué sono ai ferri corti, per la divisione del patrimonio e l'affidamento dei figli

Un mese dopo l'annuncio del loro divorzio, Shakira e Gerard Piqué tornano a far parlare, questa volta non si tratta di tradimenti, ma del presunto mancato accordo per la separazione del patrimonio e l'affidamento dei figli. Il gossip che ha investito l'ex coppia ormai è solo un lontano ricordo, ora gli avvocati sono a lavoro per trovare un accordo e sciogliere definitivamente i diritti civili. Soprattutto, sembrerebbe che la proposta avanzata dalla cantante non sia stata accettata dal calciatore.

Shakira avrebbe chiesto a Gerard Piqué la piena responsabilità dei figli, che si sarebbero dovuti trasferire con lei in Florida, permettendo al padre di poterli vedere solamente l’estate e cinque weekend all’anno. Inoltre, la cantante si sarebbe offerta di coprire il 20% di un grosso debito che Piqué ha accumulato nel corso di questi ultimi anni. Stando alle voci, il calciatore non è sembrato per nulla d’accordo con le proposte dell'ex moglie ed è deciso a continuare la sua battaglia legale.