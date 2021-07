Sharon Stone a Cannes 2021: Regina del Red Carpet di "The Story of My life"

Sharon Stone a Cannes 2021: a 63 anni è la Regina del Red Carpet di "The Story of My Life" in uno splendido abito di Dolce & Gabbana

La bellezza di Sharon Stone è veramente eterna. A 63 anni, è ancora in grado di rubare la scena alle colleghe più giovani, come ha dimostrato anche sul Red Carpet del Festival di Cannes, dove ha incantato tutti con un abito in tulle color ghiaccio firmato Dolce & Gabbana e con un bellissimo taglio corto curato dal coiffeur parigino Fabien Provost, impreziosito da orecchini pendenti a goccia con dei cuori iscritti all'interno, griffati Chopard.



Sharon Stone ha presenziato alla première del film "The Story of My Wife", in cui impersona Lea Seydoux, assente dal Festival di Cannes perché positiva al Covid. Come sempre molto attiva sul fronte della beneficienza, l'attrice venerdì 16 luglio parteciperà al gala di beneficenza di AmfAR, a sostegno della ricerca per l'AIDS.

Il tema è molto caro alla star di "Basic Instinct", che per questa malattina ha perso l'amico e insegnante di recitazione Roy London proprio a causa della malattia.