Sharon Stone, bellezza senza età: in copertina a 63 anni

Sharon Stone dimostra che la bellezza non ha età con uno straordinario servizio fotografico per Elle Spagna all'età di 63 anni

Sharon Stone è stata tra le icone della sensualità degli Anni 80-90 e oggi, all'età di 63 anni, è in grado di dimostrare che la bellezza davvero non ha età. L'attrice lanciata da Basic Instinct ha posato per la copertina di Elle Spagna per un numero dedicato "corpo femminile ad ogni età ed in tutte le sue forme, senza norme né etichette".

Sharon Stone si mostra in tutta la sua bellezza, capelli corti, tacchi a spillo e mettendo ben in evidenza le gambe che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Le foto sono state realizzate da Michael Muller, sotto la direzione artistica di Paris Libby. Sharon Stone in passato aveva sostenuto il movimento #nomakeup promosso da Alicia Keys.

L'attrice americana ha anche rilasciato un'intervista senza filtri e inibizioni in cui ripercorrere la sua vita e carriera senza dimenticare esperienze dolorese come quella dell'ictus che l'ha colpita più di 20 anni fa. A breve uscirà in Italia anche la sua nuova biografia dal titolo "Confessioni".

Per lo stesso servizio fotografico di Elle Spagna hanno posato anche la diva di Bollywood Priyanka Chopra Jonas, la giovane attrice spagnola Ester Expósito e l'icona della bellezza francese Carole Bouquet.