Simona Ventura, Games of Games sospeso. Lei lascia la tv? Confessione clamorosa

Games of Games condotto da Simona Ventura è stato sospeso. Il programma è andato in onda solo tre volte ed è già arrivato un inaspettato stop che durerà per tutto il mese di aprile. Gli ascolti purtroppo non stati stati quelli sperati, nonostante le altissime aspettative della conduttrice stessa e della Rai. Simona Ventura è partita proprio dopo il termine di “Stasera tutto è possibile”, il programma serale condotto da Stefano De Martino con grandissimo successo. Tutti pensavano che Games of Games avrebbe potuto replicare gli ascolti grazie all'appeal della Ventura e alla partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Il bilancio delle prime tre puntate invece non è stato soddisfacente.

Perchè Games of Games è stato sospeso

È stata proprio Simona Ventura a spiegare perchè la Rai ha deciso di sospendere Games of Games. La conduttrice ha innanzitutto precisato che il programma non è stato cancellato, ma solo sospeso. In particolare è stato cambiato il giorno della messa in onda. Si passa dal martedì al mercoledì sera. Games of Games riprenderà nel mese di maggio.

Simona Ventura lascia la tv? Confessione clamorosa

Super Simo ha lanciato una bomba clamorosa che riguarda il suo destino in tv. Ospite nel programma radiofonico notturno di Radio 2, I Lunatici, la nota conduttrice ha raccontato come si vede fra 20 anni, rivelando che il suo posto non sarà la tv. “Non mi vendo ancora in tv tra 20 anni - ha rivelato - piuttosto dietro le quinte, quello mi piacerebbe molto”.

“Io ho una serenità di base - ha poi confessato la Ventura - so benissimo che non voglio rimanere lì tutta la vita, ho voglia di fare altre cose, di essere nonna, andare in pensione, vivere in un posto di mare col mio compagno, stare a guardarci l’alba e il tramonto. Ho vissuto al meglio le varie fasi della mia vita e quando sarà il momento, vorrò fare selle cose che si fanno quando si raggiunge una certa età”.