Skin attacca Giorgia Meloni: "L'Italia sprofonda verso il fascismo"

Skin vs Giorgia Meloni: "La mia amata Italia verso il fascismo"

La cantante Skin, celebre leader degli Skunk Anansie, nelle scorse ore ha lanciato un attacco a Giorgia Meloni. Su Instagram, ha condiviso una foto della leader di Fratelli d'Italia e ha scritto: “Mi rende così triste vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa è Giorgia Meloni che potrebbe diventare il prossimo Primo Ministro italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini e demonizza rifugiati e immigrati”.

Skin, che nel 2015 fu giudice in Italia di X Factor, ha poi aggiunto: “Stessa vecchia m***a, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista. I neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto ciò che l’élite italiana continua a rovinare”.

“Davvero straziante”, ha scritto il cantautore britannico Jack Savoretti, commentanto il post di Skin. “Dio ci aiuti tutti quanti” le parole della band dei Garbage.