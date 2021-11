Squid Game, a Roma i giochi della serie sudcoreana diventano realtà

Squid Game, arriva in Italia il trend degli eventi a tema: a Roma il primo con "eliminazione" a punti e tute. Prima data già sold out

L'ondata Squid Game travolge anche l'Italia. Ormai fenomeno mondiale, la serie distopica sudcoreana in onda dal 17 settembre, che ha raggiunto le 111 milioni di visualizzazioni al lancio su Netflix, affermandosi la più vista di sempre, invade party ed eventi. Le tute dei protagonisti, verdi o rosse a seconda dei ruoli, i giochi affrontati dai personaggi, vengono riproposti nel mondo reale. La differenza? Nella realtà non muore nessuno.

Vietata ai minori di 14 anni, Squid Game non ha mancato di suscitare un certo allarme tra le fila dei genitori, dopo diverse segnalazioni di comportamenti emulativi da parte di bimbi, che ispirandosi ai giochi visti su Netflix diventano violenti con i coetanei.

E mentre è diventata di dominio pubblico la conferma della seconda stagione di Squid Game, i tradizionali dolcetti di strada coreani coinvolti in una delle sfide mortali, nell'episodio L'uomo con l'ombrello, i dalgona, caduti in disuso tornano in voga nelle tavole dei fan.

Squid Game, "l'uomo con l'ombrello"



Dalla Corea del Sud, dove in un hotel è stato organizzato un evento con montepremi di 5 milioni di Won (circa 3600 euro), la moda delle feste ispirate a Squid Game arriva quindi in Italia. Roma, più precisamente, ospiterà tre serate, con “eliminazione” a punti, nei locali dell'hamburgeria Arcade and Food, amatissima da gamers e cosplayers.

Molte le richieste di partecipazione all'evento. A poche ore dal lancio sui social, il locale ha dichiarato sold out la prima data. Pochissimi i particolari rivelati. Le tre date sono il 14 novembre, il 21 e il 28 novembre.

Posti limitati a un numero massimo di persone. I giochi si svolgeranno all'aperto e ai partecipanti saranno consegnate le tute ispirate alla serie.

Per partecipare sarà necessario firmare una liberatoria, ed è sconsigliata la partecipazione all’evento ai minori e a coloro che non se la sentono di prendere parte a prove fisiche. Per partecipare bisognerà corrispondere la quota di 40 euro a persona, cena e consumazione incluse.

Squid Game



Il premio: chi vincerà la competizione con il maggior numero di punti senza essere eliminato si aggiudicherà una fidelity card presso il locale. Resta da scoprire il valore.

