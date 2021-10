Squid Game, la tuta nuovo trend fashion (boom di vendite). E Gianluca Vacchi..

Squid Game, la tuta nuovo trend fashion: boom di vendite in vista di Halloween

Squid Game è uscito il 17 settembre su Netflix e in pochi giorni ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, tanto che al momento è il programma più visto sulla piattaforma di streaming. Il fenomeno sta dilagando tanto da influenzare quasi ogni aspetto della vita quotidiana, dal linguaggio alla moda.

Se infatti l'Oxford English Dictionary ha inserito ben 26 parole sudcoreane nel proprio elenco (soprattutto termini legati al cibo come 'kimbap' o bulgogi ma anche parole astratte come 'hallyu' che indica 'il crescente interesse internazionale per la Corea del Sud e la sua cultura), il fashion sta impazzendo per le tute anni Ottanta presenti nel telefilm.

L’uniforme dei concorrenti di Squid Game, una tuta verde acqua con scarpe da ginnastica bianche, è molto cercata su Amazon e negli altri store online, e sembra destinata a essere il più diffuso costume di Halloween 2021.





C’è anche chi rispolvera i vecchi completi dimenticati negli armadi o chi invece compra tute nuove da brand come Lacoste, GCDS e Adidas. Le sneakers bianche della Vans, invece, hanno visto un picco del 7.800% nelle vendite da quando Squid Game è stato presentato in anteprima su Netflix.

Anche i vip si fanno prendere dalla febbre Squid Game. Gianluca Vacchi, per esempio, ha postato su Instagram un video in cui riproduce un’intera scena della serie, quella del gioco “Un, due, tre, stella”. E voi? L’avete visto? Se non vi siete ancora fatti catturare dalle immagini di Squid Game, dovete proprio inziare, anche solo, a quanto pare, per restare al passo con i tempi (e i post social).