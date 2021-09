"Squid Game" è la serie più vista su Netflix: il k-drama conquista il mondo

La serie più vista su Netflix? È “Squid Game”, il primo k-drama (cioè made in Korea) a conquistare il mondo, dagli USA all’Italia, dove ha superato la terza stagione di “Sex Education” anche se non è ancora stata doppiata e ci si deve adattare a guardarla in inglese (o in originale), con i sottotitoli.

La trama è particolare. Un gruppo di concorrenti a corto di soldi deve superare una serie di prove, ispirate ai classici giochi dell’infanzia, per accaparrarsi un montepremi milionario. Ma chi non supera le varie fasi del gioco viene brutalmente ucciso dai sorveglianti, armati di pistola. Uno scenario distopico, creato per il sollazzo dei facoltosi “VIP” che si godono lo spettacolo.

Le tute rosse dei sorveglianti mascherati ricordano “La Casa di Carta”, ma negli snodi della storia si possono rintracciare elementi anche di altri titoli molto conosciuti: da “Hunger games” a “Black mirror”, con un tocco di “Takeshi’s castle” nelle scenografie dei vari giochi.

Il regista Hwuang Dong-hyuk in un’intervista a “Variety” ha spiegato: “Volevo scrivere una storia che fosse un’allegoria o una fiaba sulla società capitalista moderna, qualcosa che ritraesse una competizione estrema, in un certo modo come l’estrema competizione della vita. Ma volevo che i personaggi fossero come quelli che incontriamo nella vita vera. Visto che i giochi sono molto facili da capire, gli spettatori potranno focalizzarsi sui personaggi piuttosto che farsi distrarre dalle regole”.

Una via alternativa a un successo decisamente travolgente, che sta conquistando anche gli spettatori italiani, nonostante il considerevole gap linguistico.