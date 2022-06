Stefano Accorsi, non solo cinema ma anche marito-papà impegnato. FOTO

Stefano Accorsi al mare con la moglie Bianca Vitali e i figli

Tra un film, una serie e una pubblicità Stefano Accorsi si gode la famiglia. Come si vede dalle foto esclusive di Chi, l’attore emiliano romagnolo gioca con i bimbi nella spiaggia di Rimini come un papà qualsiasi e con le giuste attenzioni anche per sua moglie Bianca Vitali.

Accorsi, noto per film di successo come L’ultimo bacio, Saturno contro, Romanzo Criminale e Radiofreccia, oggi è testimonial della Regione Emilia-Romagna.