Strega per amore, su Paramount tornano Larry Hagman e Barbara Eden

Su Paramount Network – il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat anche in HD e sul 158 di Sky in HD – casa del cinema, dei cult e delle grandi storie, arriva una nuova magica sit-com: Strega per amore (titolo originale: I dream of Jeannie), una delle serie made in USA più amate degli anni ’60. Simbolo di una serialità americana che ha fatto la storia del genere, capace di trascinare lo spettatore in un mondo immaginifico, fatto di incantesimi, sogni ad occhi aperti e lampade in grado di esaudire qualsiasi desiderio! A quasi 60 anni dalla prima messa in onda, Strega per amore resta un titolo imperdibile non solo per i fan già affezionati, ma anche per chi oggi ha voglia di spensieratezza e di una delicata carica di magia. Dal 26 ottobre on air in esclusiva su Paramount Network, dal lunedì al venerdì dalle 20.15. La serie non vivrà solo sul canale, ma avrà ampio spazio anche sul sito web e sui canali social.

Barbara Eden (due volte candidata ai Golden Globe per questo ruolo) e Larry Hagman (candidato agli Emmy e celebre interprete dell’intramontabile serie Dallas nel ruolo di J.R.) sono i protagonisti di Strega per amore, la celebre serie americana che racconta l’appassionante storia tra una giovane donna dai poteri magici e un comune mortale. Tutto ha inizio quando l'astronauta Tony Nelson (Hagman) è costretto ad atterrare su una remota isola del Pacifico, dove vede una strana bottiglia che giace a riva. L’uomo scopre presto che all’interno del misterioso oggetto vi abita una bellissima fanciulla bionda dai poteri magici. Il suo nome è Jeannie (Eden) ed è il “genio” della lampada in versione femminile!

Jeannie, affascinata dall’astronauta decide di aiutarlo e di seguirlo, esaudendo ogni suo desiderio con un battito di ciglia. Le cose si complicano quando Jeannie si innamora di Tony e cerca di impedire il matrimonio con Melissa Stone (Karen Sharpe), figlia dell’influente generale Wingard Stone (Philip Ober) nonché promessa sposa di Tony. Nel frattempo, il dottore Alfred Bellows (Hayden Rorke), a cui Tony racconta della lampada e di Jeannie, inizia a pensare che l’uomo abbia serie allucinazioni…

Strega per Amore arriva per regalare momenti di straordinaria magia al pubblico di Paramount Network, il canale delle storie cult, che si scoprirà presto ammaliato da questa serie senza tempo tra incantesimi, pasticci e romanticismo. La serie fu creata da Sidney Sheldon dopo il successo di Vita da strega (altro cult presente nel palinsesto di Paramount Network) e andò in onda per cinque stagioni dal 1965 al 1970. Dal debutto sono passati quasi 60 anni, ma il fascino suscitato in milioni di telespettatori resta immutato. Un classico diventato icona pop anche grazie all’immortale sigla (“Jeannie”, composta da Hugo Montenegro) famosa in tutto il mondo e riconoscibile già dalla prima nota. Un successo che sfocio anche nel lancio di una Barbie con le fattezze di Jeannie.

Inoltre, Strega per amore fu il debutto televisivo per diversi attori celebri a Hollywood come Farrah Fawcett (Charlie's Angels, Saturno 3, Il Dottor T e le donne) e Ted Cassidy, famoso interprete e doppiatore statunitense scomparso nel 1979, che con i suoi 2 metri e 6 centimetri di altezza recitò anche in Star Trek. Guadagnò molta popolarità negli anni sessanta, interpretando il maggiordomo nella serie televisiva La famiglia Addams. Fu anche la voce narrante degli episodi de L'incredibile Hulk.

Da sapere che Strega per amore è stata l’ultima serie della NBC in bianco e nero. Infatti, i primi 30 episodi furono girati in bianco e nero a causa del budget limitato. Tuttavia, visto il successo della sit-com, la produzione si convinse a girare le successive puntate a colori (Paramount Network trasmetterà i primi episodi in versione “ricolorata”). Un'altra curiosità: nei primi anni settanta, venne prodotto anche un cartone ispirato a Strega per amore la cui sigla fu creata dell’animatore premio Oscar, Friz Freleng, celebre collaboratore di serie di successo come i Looney Tunes e Merrie Melodies della Warner Bros.

La serie andrà in onda a partire dal 26 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 20.15, per una serata all’insegna del divertimento e della magia. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming sul sito, dove saranno disponibili anche altri contenuti, tra cui news di curiosità sulla serie, e gallery. Sui social - video, card, meme, cover, ig stories e igtv su IG.