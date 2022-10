Tale e Quale show, Antonino identico alla Bertè. E Mussolini-Loren...

Ascolti tv, Carlo Conti super con Tale e Quale Show

Tale e Quale Show inarrestabile sia in share (24,7%) sia in valore assoluto (4,1 milioni). Carlo Conti da record. Al secondo posto, 'Viola come il Mare' su Canale 5, con 2.672.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto, 'Rambo Last Blood' su Italia1, con 1.294.000 spettatori e il 6.7% di share, precede di poco 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.224.000 spettatori e il 6.2% di share.

Alessandra Mussolini imita la zia Sophia Loren a Tale e Quale Show, in diretta l'audio della diva: ‘Amore mio devi farlo. Io sono felice per te’

Nella puntata di ieri sera: è stata la volta di Alessandra Mussolini nei panni dell’amata Sophia Loren. Alla fine la showgirl si è decisa a imitare sua zia, nonostante inizialmente si fosse rifiutata. Con il brano ‘Tu vuo fa l'americano’, la concorrente ha ottenuto, a fine esibizione, la standing ovation. E Carlo Conti manda in onda l'audio della telefonata tra la nipote e la zia: "Amore mio per forza lo devi fare. Io sono felice che ti hanno dato questa cosa, era ora che la facessi". Con queste parole l’attrice ha convito la nipote ad imitarla.

Antonino imita Loredana Bertè a Tale e Quale Show e lascia tutti a bocca a aperta

Nella puntata di ieri sera: capelli blu elettrico, mini dress in velluto nero e la sua adorata borsetta, a Tale e Quale Show Antonino si trasforma in Loredana Bertè e conquista il primo gradino del podio. Il cantante che ha interpretato il brano ‘Cosa ti aspetti da me’ ha lasciato senza parole il pubblico in studio e i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice Francesca Manzini nei panni di Mara Venier. La performance di Antonino è terminata così con una standing ovation e i complimenti dei giudici: “Siamo rimasti senza parole, bravissimo”.